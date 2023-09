EN VIDÉO : Bernard Minet chante les héros de notre enfance en version "métal" à Nantes

Bernard Minet ne s'arrête jamais. Vingt-six ans après la fin du "Club Dorothée", le musicien et chanteur continue de surfer avec succès sur la "nostalgie" des années 80-90. L'ancien batteur (il a également accompagné Charles Aznavour, Sheila ou encore Richard Clayderman) reprend en version "métal" les plus grands génériques qu'il avait enregistrés à l'époque de la célèbre émission jeunesse de TF1.

À l'occasion de son concert à Nantes ce samedi soir, Bernard Minet se confie et annonce la sortie prochaine d'un nouvel album. ENTRETIEN.

Comment est né ce projet de version "métal" ?

"C'est très vieux, figurez-vous. J'ai eu cette idée en 2005. Je savais déjà qu'une bonne chanson, avec de bons accords, ça peut se jouer dans tous les styles. Et je savais que ça fonctionnerait. J'ai fait des concerts avec des gars de Colmar et on a fait quelques concerts. C'était super. Mais malheureusement, en 2005, économiquement, ce n'était pas viable. L'idée est ressuscitée en 2019 quand AB a voulu sortir une compil de mes meilleures chansons. Le distributeur Universal a suggéré que je refasse ces versions rock, métal. On a alors sorti un album en février 2020. Malheureusement y a eu le Covid, le premier confinement, et tout s'est arrêté. Mais là, on est reparti, sur scène, avec de nouveaux musiciens venus de Montpellier."

Bernard Minet et son "métal band" seront en concert le samedi 9 septembre au Ferrailleur à Nantes © Radio France - Nicolas Crozel

Quels sont les morceaux que vous interprétez ?

"J'ai choisi des chansons "cultes", les génériques les plus forts : Bioman, Les Chevaliers du Zodiaque, Goldorak, Capitaine Flam, et quelques-uns moins connus, mais très "rock" comme SylverHawks... Et puis à l'époque de la sortie du CD, la maison de disques a regardé quelles étaient les chansons qui cartonnaient sur les sites de streaming. On a mis aussi les plus gros tubes des "Musclés" : la "merguez-party", la "fête au village", ça me permet aussi de rendre hommage à René et Framboisier, mes deux potes partis trop tôt."

Vous reprenez même une chanson des Inconnus ?

"Oui, c'est mon hymne, en quelque sorte : "La chanson de Biouman", une parodie écrite par les Inconnus dans les années 90. Ça faisait : "Salut bande de tarés... oui, c'est moi Bernard Minet". Je chantais souvent l'intro A capela, au début de mes concerts dans les conventions manga. Mon nouveau producteur m'a dit de la faire en entier avec mes "adorables métalleux". Cette chanson m'a beaucoup servi à une époque, ça montre que j'ai de l'auto-dérision."

"Cinq nouveaux titres dans les prochaines semaines"

"Et c'est un énorme tube. On la reprend sur scène et dans mon prochain album, ils vont être contents les Inconnus, ils toucheront des droits d'auteurs grâce à moi..." (rires)

Ça veut dire qu'il y aura bientôt un nouvel album ?

"Oui, je vais sortie un "EP Cinq titres" avec de jolies choses : d'abord donc la chanson de Biouman, mais aussi Pégasus Fantasy, la chanson des Chevaliers du Zodiaque en japonnais, j'ai bossé la prononciation avec un pote fromager au Mans qui a vécu au Japon. Il y aura aussi "Go Go Power Rangers" pour saluer les cosplayeurs qui viennent me voir en convention ainsi qu'une version d'"Olive et Tom" avec le rappeur américain Big Ali. Il y aura aussi une reprise,38 ans plus tard, du générique de la chanson de " She-Ra, les Maitres de l'Univers : "J'ai le pouvoir" en duo avec Corinne Sauvage qui a accepté de la réenregistrer avec moi. À l'époque, en 1985, on avait enregistré ça à la "va-vite" et j'avais toujours le regret, je me disais que j'aurais pu faire mieux. On a réenregistré cet été une version fidèle à l'originale, je suis très content du résultat."

Et la suite ?

"On va continuer à tourner sur scène, certains me demandent si le Hellfest pourrait nous plaire ? oui bien sûr ! ça ne se refuse pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera l'été prochain au Motocultor à Carhaix, l'autre temple du métal."

Le "Bernard Minet Band" en concert au Ferrailleur, à Nantes à l'occasion des 15 ans de la boutique "Otaku No Dera", ce samedi 9 septembre à 21h. Bernard Minet sera aussi en dédicace dans à partir de 16 heures à la boutique, place royale à Nantes.