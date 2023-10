EN VIDEO - Cyclisme. Revivez l'arrivée du Paris-Connerré 2023

La 53ème édition du Paris Conneré a eu lieu ce dimanche, la seule course Élite du département de la Sarthe, la dernière étape avant le professionnel. C'est aussi l'une des dernières courses de la saison en cyclisme amateur et qui a compté cette année 155 engagés et 44 équipes. Elle relie Emancé dans les Yvelines à Connerré, en Sarthe sur un tracé de près de 170 km.

Un public toujours présent

La particularité du tracé, c'est que la course démarre sur du plat avant de se corser sur la fin, normalement lorsque les coureurs entrent dans la ville de Connerré une heure avant l'arrivée, pour y faire plusieurs boucles avec de belles montées, usantes, mais qui font le bonheur du public.

Une course amateur

Une course avec de beaux plateaux de coureurs amateurs venus de toute la France, et pour cette édition, Benjamin Grella, un jeune coureur ornais de l'Aigle, tire sa révérence. A 22 ans, il veut se concentrer sur son insertion dans la vie profesionnelle.

Son père Dominique le guette dans les rues de Connerré "on est stressé, on l'encourage... on essaye de lui donner une bonne gourde d'eau bien fraiche... Mais on stresse !" Sur la ligne d'arrivée, la Mère de Benjamin aussi le guette, avec un peu d'appréhension : "on a vu un bobo sur le genou, il y a dû y avoir une chute... mais bon, s'il est encore sur le vélo c'est que ce n'est pas si grave !".

Mais Benjamin est en pleur, la course a été rude : "j'ai eu une chute, je finis la course avec beaucoup d'émotions". Mais cette course, justement, ce n'est pas n'importe laquelle. Paris- Connerré, c'était une façon de partir en beauté : "c'est un tracé particulier, avec beaucoup de pourcentage à la fin, et les meilleurs peuvent prendre l'avantage." Si lui prend sa retraite, d'autres rêvent de commencer leur carrière, comme Ramzi, 13 ans "c'est mon rêve de faire Paris-Connerré". Et il compte bien remporter un podium d'ici cinq ans !

Benjamin Grella, entouré de sa famille, lors de sa dernière course. © Radio France - Milena Aellig

Un podium sans sarthois

Pierre Thierry, 20 ans l'a emporté, suivit de Guillaume Dauschy et Rayan Boulahoite. Pierre Thierry, sur la plus haute marche du podium, devrait s'envoler chez les pros!

