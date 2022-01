EN VIDEO - Une Nantaise qualifiée à The Voice Belgique

Roxane Taquet, chanteuse nantaise de 27 ans, a été qualifiée aux éditions à l'aveugle de The Voice en Belgique, le 4 janvier. Elle participera aux prochaines épreuves de l'émission courant février.

Quatre fauteuils rouges se sont retournés au son de sa voix. La Nantaise Roxane Taquet a été qualifiée aux auditions à l'aveugle de The Voice en Belgique début janvier. _"_J'étais vraiment sous le choc, se souvient la chanteuse de 27 ans. J'ai pleuré, beaucoup, parce que je me suis dit "c'est pas moi sur scène" ! Ça fait bizarre de se voir avec autant de confiance en fait. Je me suis éclatée, j'ai vraiment fait sourire le public, ils ont dansé, ils se sont tous levés, même les coachs. C'était le feu !"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une belle victoire pour Roxane, recalée quatre fois de The Voice en France, la dernière en 2020. "J'ai perdu totalement confiance en moi et je me suis dit que finalement, la musique, ce n'est peut être pas pour moi", confie-t-elle. La jeune femme tente alors le tout pour le tout au casting de The Voice en Belgique. Et là, ça marche ! Elle intègre l'équipe du chanteur Black M.

Pour la prochaine épreuve de l'émission, la chanteuse de pop urbaine défendra ses chances avec un standard de la chanson française : "Je t'aime" de Lara Fabian. Les épreuves des K.O de The Voice Belgique seront diffusées courant février.