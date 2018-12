EN VIDÉOS - Revivez le repas de Noël des Restos du Cœur avec France Bleu Poitou

Une vingtaine de bénéficiaires et les bénévoles du "Point-Chaud" de la Demi-lune à Poitiers ont eu le droit a un repas de Noël en avance. Un menu concocté par trois chefs poitevins et servi par France Bleu Poitou.

Poitiers, France

Noël approche et les Restos du Coeur de Poitiers ont déjà offert un repas de fête aux habitués du "Point-Chaud" de la Demi-lune. Une vingtaine de personnes ont pu déguster ce vendredi 21 décembre, un déjeuner préparé par trois chefs du Poitou. Thierry Pfohl, Franck Floze et Frédéric Monzo ont répondu présents à l'idée lancée par France Bleu Poitou. Tous les trois ont préparé le menu et choisi des produits locaux.

Pour les bénéficiaires, ce repas était une surprise. "On leur a rien dit, s'amuse Christiane, l'une des bénévoles. On voulait que ce soit un joli cadeau car ensuite il n'y aura pas de repas lundi et mardi". Habituellement, les Restos proposent un déjeuner 4 fois par semaine au "Point-Chaud". Les bénévoles ont pour une fois pu s'asseoir et profiter du repas, le service était assuré par l'équipe de France Bleu.

La cuisine semble un peu étroite pour une fois. Marie, la cuisinière des Restos, reçoit pas mal de renfort. Les trois chefs sont arrivés avec leurs plats déjà cuisinés, prêt à être réchauffés. "On a plus qu'à dresser dans les assiettes qu'on a apporté", explique Frédéric Monzo. En entrée, une soupe de potirons avec un espuma de cèpes et une pépite de foie gras. Pour le plat, ils ont servi un magret de canard sur une purée de panais. "Oh la la, c'est une tuerie", s'emporte Philippe, l'un des bénéficiaires. "Moi j'adore la soupe, mais là franchement, vous devez goûter!".

Au moment de la bûche du pâtissier Fink, presque tout le monde est déjà repu. "Mais franchement, autant en profitez et en reprendre, insiste Dominique. C'est une vraie ambiance de fête, c'est la joie." Elle ne fêtera pas Noël le 24 et le 25 décembre. "C'est mon premier Noël comme ça, mais j'espère que bientôt je pourrai rendre aux Restos tout ce qu'ils m'ont donné!"