Encore Molière à l'affiche des Fêtes nocturnes de Grignan

44 représentations de l'Avare de Molière vont être programmées de fin juin à fin août 2023 pour la nouvelle édition des Fêtes nocturnes de Grignan. "Pour marquer le 400e anniversaire de la naissance de Molière, le Département de la Drôme, propriétaire du château de Grignan, a imaginé deux éditions consécutives sous le signe du dramaturge de génie" précise un communiqué. L'an dernier en 2022 c'est la comédie-ballet Les Fâcheux qui avait été jouée . La mise en scène sera signée Jérôme Deschamps.

Ce sera finalement L'Avare et non pas l'Ecole des femmes comme évoqué un temps. L'Avare est le dernier spectacle du comédien et metteur en scène Jérôme Deschamps. La billetterie ouvrira au mois d'avril.