Encore plus de jeux pour les enfants, dont une tyrolienne, à la base de loisirs de la Rincerie

Les beaux jours sont là, le soleil brille, le temps se prête à la détente notamment au bord de l'eau comme à la base de loisirs de la Rincerie, à La Selle-Craonnaise, qui pense au plaisir des enfants. Pour satisfaire leur goût de l'aventure et de l'amusement, de nouveaux jeux leur sont proposés dont une tyrolienne double de 25 mètres de long, accessible à partir de 6 ans. On trouve également un portique trio avec deux balançoires et un nid d’oiseau pour les enfants de 4 à 12 ans.

La base de loisirs du Sud-Mayenne souhaite par ailleurs à l’avenir installer une structure supplémentaire à destination des personnes en situation de handicap.