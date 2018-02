Saint-Omer, France

Il y a un an, les Audomarois ont retrouvé toute la splendeur de la pierre de taille, sur la façade de leur théâtre. Elle illumine désormais une des places de la ville. Les travaux de réhabilitation du bâtiment, qui était aussi l’Hôtel-de-ville, ont commencé par là. Les ouvriers ont aussi travaillé à la remise en état de la toiture, jusqu‘à la pose d’un nouveau clocheton, avec son horloge. Une toiture qui donne au bâtiment un drôle d’air de moulin à café. C’est d’ailleurs le nom que les habitants ont décidé de lui donner.

Les habitants de Saint-Omer ont baptisé leur théâtre le "Moulin à café". © Radio France - Matthieu Darriet

L’extérieur est désormais rénové, mais c’est à l’intérieur que ça se passe en ce moment. Dans les foyers, pour retrouver l’éclat de la pierre, un masque nettoyant a été utilisé. Dans la salle de spectacle, tous les velours -rouge carmin- sont en cours de remplacement. Et, rehaussé par 45 000 clous dorés, ils font ressortir les boiseries et leurs dorures, qui dessinent deux balcons. Il n’y a que 364 places, ce qui rend ce théâtre très intimiste et très chaleureux. A l’arrière, les espaces dégagés par le départ des dernières activités municipales vont permettre de créer une librairie et un salon de thé.

Le théâtre de Saint-Omer est "à l'italienne", c'est--à-dire en forme de fer à cheval. © Radio France - Matthieu Darriet

Le théâtre de Saint-Omer est fermé, depuis 1973, pour des raisons de sécurité : problème de résistance au feu des matériaux et puis d’évacuation des spectateurs en cas d’urgence. Pour rouvrir, la remise aux normes était une condition essentielle. La différence, c’est qu’aujourd’hui, dans un bâtiment classé, on sait installer des dispositifs incendie, des portes coupe-feu et des équipements techniques modernes en les cachant derrière les décors historiques.

Un théâtre à l'italienne

Ce bâtiment du XIXème siècle est un théâtre à l’italienne, c’est-à-dire que les spectateurs sont disposés en fer à cheval autour de la scène, qui est légèrement inclinée vers le public pour une meilleure visibilité. Et l’acoustique est telle qu’il est inutile des sonoriser. Un acteur peu chuchoter et être entendu par l'ensemble public.

Le théâtre de Saint-Omer © Radio France - Matthieu Darriet

Cette rénovation est financée par des subventions, mais tout le monde peut y participer. Il y a une souscription lancée avec la Fondation du patrimoine ; des entreprises mécènes ont également financé le clocheton ou des loges. Et puis il y a l’opération "adopte un fauteuil" : pour 1.000 euros, en partie déductibles de vos impôts, vous pourrez laisser votre nom dans l’histoire du Théâtre à l’italienne de Saint-Omer.