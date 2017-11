Encore un an avant la réouverture du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon

Le 16 novembre 2018, c'est la date prévue pour la réouverture du musée des beaux-arts et d'archéologie de Besançon. Quatre ans de travaux pour rénover de fond en comble le bâtiment devenu vétuste, et en faire un musée du XXIe siècle. Visite guidée, un an avant le jour J.

Ses portes sont closes depuis avril 2014. Et il va falloir encore un peu de patience avant de visiter le musée des beaux arts et d'archéologie de Besançon. La réouverture est prévue dans un an très exactement. Quatre ans d'attente ont été nécessaires pour rénover de fond en comble le vénérable bâtiment qui devenait de plus en plus vétuste. Ce jeudi, un an avant le grand jour, la ville a entrouvert les portes du chantier.

Ceux qui ont le souvenir d'un musée sombre et recroquevillé sur lui même vont avoir une sacrée surprise: de la lumière partout, après la réouverture des grandes baies vitrées et l'installation de grandes verrières sur la nouvelle toiture, qui éclairent jusqu'au rez de chaussée. "Un musée qui sera ouvert sur la ville", pour Nicolas Surlapierre, le directeur des musées bisontins, "depuis la sortie du marché Beaux- Arts on aura vue sur les mosaïques gallo-romaines, et depuis la rue Courbet les passants pourront admirer les collections archéologiques".

"Certaines oeuvres seront visibles de l'extérieur": l'architecte Adelfo Scaranello. Copier

1000 mètres carrés de surface d'exposition supplémentaires

Paradoxalement, malgré la suppression de plusieurs murs intérieurs, le musée gagnera en surface d'exposition, 1000 mètres carrés supplémentaires pour montrer des oeuvres qui jusqu'ici dormaient dans les réserves faute de place. Un vaste programme de restauration des collections a été lancé en même temps que le chantier de rénovation.

Il y a un travail très minutieux à faire sur les murs" - Adelfo Scaranello, architecte

Un an avant le jour J, le gros oeuvre est terminé, le musée est aux normes, l'électricité, la climatisation, le contrôle d'hygrométrie, les systèmes de sécurité sont installés, mais il reste encore beaucoup à faire. Place aux menuisiers, aux plaquistes, aux plâtriers et aux peintres pour de longues finitions. "Il y a un travail très minutieux à faire sur les murs, qui doivent être parfaits pour accueillir les tableaux", explique Adelfo Scaranello, l'architecte qui pilote le projet. L'ensemble de l'opération coûte 11 millions d'euros, l'Etat, la région et le département mettent la main à la poche mais plus de la moitié de la somme provient du budget de la ville de Besançon.

L'une des salles du musée des beaux-arts de Besançon en cours de rénovation. - Thierry Saillard - Ville de Besançon

Rendez vous donc le 16 novembre 2018 pour la réouverture, mais avant cela, les Bisontins pourront découvrir le bâtiment en avant-première le 19 mai, lors de la nuit européenne des musées.