Encore un peu de patience avant la réouverture du Muséum-Aquarium de Nancy !

Le Muséum-Aquarium de Nancy est fermé depuis plus de six mois maintenant pour d'importants travaux de réaménagement. L'équipe du musée espère accueillir le public à la fin du mois d'octobre. En attendant, visite du chantier.

Nancy, France

Sur la porte d'entrée et sur les façades du bâtiment, cette inscription : "Le Muséum se refait une beauté". Au beau milieu du hall d'entrée, deux radiateurs. Le sol et les marches d'escalier sont bâchés. Difficile encore d'imaginer les visiteurs dans ce futur espace d'accueil. Mais Pierre-Antoine Gérard, le directeur du Muséum-Aquarium de Nancy, se veut serein : "Le chantier avance bien. Comme vous le voyez, il reste d'importantes finitions à réaliser avant la réouverture mais les entreprises et les équipes ont travaillé fort cet été pour en arriver là".

Le directeur Pierre-Antoine Gérard dans le futur espace d'accueil du Muséum-Aquarium © Radio France - Isabelle Baudriller

Les galeries d'aquariums sont entièrement rénovées © Radio France - Isabelle Baudriller

Le musée est fermé depuis le 4 mars et les responsables espèrent une réouverture pour le week-end de la Toussaint. La date officielle sera annoncée d'ici la fin du mois. Quels changements après 8 mois de travaux ? La rénovation complète de l'accueil avec la création d'une librairie-boutique et d'un espace de petite restauration, l'ouverture d'une salle pédagogique, des aquariums plus grands avec l'arrivée d'espèces régionales - comme les brochets, perches, carpes et truites - et une galerie de zoologie rénovée au premier étage avec là aussi, de nouveaux spécimens comme le coq meusien, le cheval de trait ardennais ou le bouc de race lorraine.

Certains aquariums ont été agrandis. 350 espèces sont présentées, comme ici des bars © Radio France - Isabelle Baudriller

"A mon sens, le changement principal c'est l'arrivée de la lumière au rez-de-chaussée", souligne Pierre-Antoine Gérard, "on a décloisonné une partie des locaux donc on respire mieux." Le directeur met aussi l'accent sur le "changement de discours. Désormais, on suivra un cheminement avec une histoire racontée aux petits et aux grands. Et on s'ouvre aux écosystèmes locaux, nos rivières, nos étangs, nos côtes françaises, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent".

Ça devrait permettre de donner plus d'informations et de connaissances aux visiteurs sans se priver de la délectation qu'offrent les aquariums" - Pierre-Antoine Gérard, directeur

Pour sa réouverture, le Muséum-Aquarium de Nancy, qui accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année, proposera une nouvelle exposition intitulée "Poils" ! Elle sera en place jusqu'en juin 2020.