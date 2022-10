Endives, frites, maroilles... les Hauts-de-France labellisés pour leur gastronomie

Notre région est la première en France à devenir Région européenne de la gastronomie, une distinction à laquelle elle était candidate. Elle succède à l'ile de Minorque, détentrice du titre en 2022. Ce label doit faire rayonner notre cuisine, notre art de vivre et nos produits à travers des évènements et des projets qui seront organisés l'an prochain.

L'ambassadeur de ce label pour cette édition 2023 est Alexandre Gauthier, chef de la Grenouillère à La Madeleine-sous-Montreuil, "à l'école, on apprend que le Périgord est une région de gastronomie française mais si vous retirez le canard et la truffe, il ne reste plus grand chose, rapporte Alexandre Gauthier. Pour ne pas dire rien. Nous, on nous retire la chicorée, le maroilles, il nous reste les céréales, les fromages, la pêche, les cueillettes ou encore les élevages."

