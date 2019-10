Tours : un salon du bébé pour plus de 6.000 naissances Indre-et-Loire

Le parc des expositions de Tours va accueillir trois salons en même temps jusqu'au dimanche 13 octobre : le salon du bébé, du mariage et celui de l'habitat. En Indre-et-Loire, le nombre de naissance a baissé de 1,61 % entre 2017 et 2018.

Tours, France

Un salon pour bien accueillir son futur bébé ouvre ces portes pour la première fois vendredi 11 octobre. Plusieurs spécialistes seront présents pour aider au mieux les femmes enceintes où les parents d'enfants entre 0 et 3 ans. Au programme : petits pots bio, vêtement en coton bio, crèche et garde d'enfants, mais aussi le volet santé avec la maternité du Chinonais. Un salon qui se tient même si le nombre de naissances baisse en Indre-et-Loire. Ce n'est pas le seul salon qu'accueille le parc des expositions au même moment et pour la même durée. Il s'agit du salon du mariage et celui de l'habitat. Là encore différents stands pour prendre des conseils pour bien préparer son mariage ou son intérieur.

6 104 bébés nés en 2018 en Indre-et-Loire

6 104 bébés sont nés l'année dernière dans le département. Dans le détail, il y a eu légèrement plus de garçons que de filles. Grâce à l'Insee on peut aussi apprendre aussi qu'un gros tiers des enfants ont une mère âgée entre 30 et 34 ans. Les pics de naissances ont lieu en mai, en juillet et août. Une fois le bébé arrivé, il faut lui choisir un prénom. Le tiercé gagnant pour les garçons en Indre-et-Loire : Louis, Arthur et Gabriel. Chacun porté par plus de 50 nouveaux nés. Chez les filles c'est assez classique avec Louise, Alice et puis Chloé. Pour le nom de famille, huit enfants sur dix gardent celui du père uniquement. Une pratique qui évolue car presque 5 % des bébés portent uniquement le nom de famille de la mère. Dernière statistique : 65 % des enfants sont nés de parents non mariés. Ce qui explique la présence aussi du salon du mariage ? C'est loin d'être sûr.

Informations pratiques : les trois salons ont lieu du vendredi 11 octobre au dimanche 13. C'est ouvert de 10 h à 19 h. C'est aussi totalement gratuit.