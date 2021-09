Enfin ! Après dix ans d'attente, la nouvelle maison de la culture, inaugurée à Bourges

Un investissement de 36 millions d'euros réparti entre l'état et les collectivités locales. C'est parti pour trois semaines intenses de spectacles... Parmi les personnalités présentes pour cette inauguration, l'écrivain Jean-Christophe Rufin : la salle d'animation de la nouvelle maison de la culture porte son nom.

La salle d'animation porte le nom de l'écrivain Berruyer, Jean-Christophe Rufin © Radio France - Michel Benoit

L'écrivain, auteur du " Grand Coeur " consacré à Jacques Coeur, natif de Bourges, compte bien mouiller le maillot pour la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture 2028 : " C'est un grand honneur évidemment. Cette salle à mon nom est un signe de reconnaissance d'une ville que j'aime. J'ai un appartement à Bourges et je viendrai voir des spectacles ici. Je vais également organiser des rencontres avec des écrivains, et bien sûr je vais m'employer à porter la candidature de Bourges capitale européenne de la culture 2028. L'affaire n'est pas jouée mais elle n'est pas perdue. Bourges a de sérieux atouts. Il faut vraiment essayer de tous se grouper, quelles que soient les tendances politiques. C'est Bourges que je veux mettre en avant. On ne peut pas éternellement vivre sur l'histoire de la maison de la culture. Elle est brillante évidemment : Gabriel Monnet, André Malraux, c'est très bien mais Bourges ne doit pas être une ville du passé. Elle doit être une ville du présent et surtout du futur et un instrument comme cette maison de la culture y contribuera évidemment."

L'écrivain, Jean-Christophe Rufin, présent pour l'inauguration de la nouvelle MCB © Radio France - Michel Benoit

Une très longue salve d'applaudissements a marqué la fin du discours de la ministre. Des élus, et 700 invités unanimes pour défendre l'importance de la décentralisation culturelle initiée par André Malraux : " Cette maison de la culture, c'est un lieu qui fait partie de la grande tradition voulue par André Malraux d'une culture qui soit à la fois de qualité et populaire " estime Roselyne Bachelot. " Finalement, peut-être que _la démocratisation de la culture est encore un chantier devant nous_." Roselyne Bachelot, toujours très heureuse de revenir en Berry, elle qui apprit à lire à l'école d'Aubigny sur Nère.

Roselyne Bachelot a visité la cathédrale de Bourges pour saluer les 15 millions investis par l'état pour sa rénovation dans le cadre du plan de relance. © Radio France - Michel Benoit

Un projet rassembleur que cette nouvelle MCB et d'autant plus salué que le parcours fut laborieux. A l'extérieur, l'ambiance était moins consensuelle : les sifflets de quelques dizaines de manifestants ont résonné à l'arrivée de la ministre. Sébastien Martineau, secrétaire de la CGT du Cher garde en mémoire la loi Hopital Santé Territoires portée par Roselyne Bachelot en 2009 : " La loi Bachelot fait que l'hôpital public est dans l'état d'engorgement qu'on lui connait aujourd'hui. Elle est responsable, elle est coupable."

Parmi les manifestants à l'extérieur, quelques intermittents du spectacle. © Radio France - Michel Benoit

Présents également, des militants du collectif lutte Séraucourt, qui s'opposait à l'abattage des arbres sur les pentes de Séraucourt pour abriter la nouvelle MCB, et toujours pas prêts à tourner la page : " Moi je n'y mettrai jamais les pieds. Je n'ai pas de haine, mais je ressens encore de la colère."

Olivier Atlan, directeur de la maison de la culture de Bourges, très ému pour cette inauguration, aux côtés du maire Yann Galut © Radio France - Michel Benoit

Coté financement, les sirops Monin et Suez ont apporté 650.000 euros en mécénat. On est loin des deux millions prévus par l'ancienne municipalité : " C'est des mécénats qui ont été décidés il y a quelques années " analyse Yann Galut, maire de Bourges. " Depuis, aucune autre entreprise ne s'est manifestée. Et je ne me prononcerai pas là-dessus. " Cela n'empêchera pas la nouvelle MCB de rayonner... en France et peut-être en Europe. Le challenge pour Bourges est de décrocher le titre de capitale européenne de la culture 2028 : " les discussions avec la ville de Bourges sont extrêmement fluides " s'est contentée de déclarer Roselyne Bachelot. La ministre qui fut également interpellée par Irène Félix, présidente de Bourges, sur le maintien de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de Bourges en centre ville.