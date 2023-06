(Enfin) il revient sur la Côte d'Azur : Vérino est sur scène à Cannes, Beaulieu-sur-Mer et Grasse

On avait l'impression que Vérino, l'un des humoristes les plus aimés des Français, délaissait la Côte d'Azur. C'est faux : il est vendredi 30 juin le Maître de cérémonie du Montreux Comedy - Cap au Sud à Cannes, dimanche 9 juillet celui de l'Inglorious Comedy Club à Beaulieu-sur-Mer et il vient présenter son spectacle *Focus *en octobre au théâtre de Grasse.

Maître de cérémonie du Montreux Comedy - Cap au Sud, vendredi 30 juin au Palais des Festivals de Cannes

Sur la route des vacances, Montreux Comedy fait une halte à Cannes pour un gala les pieds dans l’eau. La crème de la scène stand up prend ses quartiers sur la Croisette pour une soirée exceptionnelle dans le Grand Auditorium.

Pour cette seconde édition Vérino, grand habitué de la scène du Montreux Comedy*,* prendra les rênes du gala. Inédit, conçu pour l'occasion. Il sera accompagné de 8 pépites de l'humour francophone : Merwane Benlazar, Pierre Thevenoux, Laurie Peret, Ilyes Djadel, Urbain, Charlotte Boisselier et La Bajon.

Vendredi 30 juin à 20h30 au Palais des Festivals de Cannes

Maître de cérémonie de l'Inglorious Comedy au Casino de Beaulieu-sur-Mer, dimanche 9 juillet

C'est un peu le même concept que le gala signé Montreux Comedy. Mais, du coup, c'est encore l'occasion de retrouver Vérino sur la Côte d'Azur ! Enfin c'était, car a priori c'est complet. Verino présente cette fois une soirée d’humour avec 5 artistes déchaînés : Alex Vizorek, La Bajon, Pierre Thévenoux, Yacine Belhousse et Tom Villa.

Dimanche 9 juillet à 20h30 au Casino de Beaulieu sur Mer

Son spectacle Focus au Théâtre de Grasse dimanche 1er octobre

Dans Focus, c'est Vérino et Vérino seul... Il aborde des sujets d’actualité et personnels avec humour. Il vous accueille comme chez lui et vous fait partager sa vision du monde. Dans ce troisième spectacle, Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres.

Dimanche 1er octobre à 20h au Théâtre de Grasse

