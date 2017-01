Enfin la neige dans les stations du Vercors et de la montagne ardéchoise !

Si les chutes de neige ne permettent pas d'envisager une ouverture complète des pistes sur les domaines skiables de Drôme et d'Ardèche dès le week-end prochain, les flocons redonnent le sourire aux professionnels de la montagne

Il est tombé une dizaine de centimètres de neige ces dernières 24 heures sur le Vercors, mais aussi sur la montagne ardéchoise . Des flocons très attendus, qui ont fait faute aux vacances de Noêl. Le chiffre d'affaires qui a été perdu chez les hôteliers, restaurateurs et loueurs de matériel ne se rattrapera pas et les professionnels du tourisme espèrent que ces intempéries marquent le début de la saison.

Pour l'heure, impossible de dire si les stations de la Drôme pourront ouvrir des pistes dès samedi prochain. "Il faut attendre les prochaines chutes de neige" dit Marc Oboussier, le directeur des stations mais "on va essayer de bricoler quelques kilomètres en ski de fond, et quelques pistes plates". En tout cas, les saisonniers qui attendent depuis plusieurs semaines l'arrivée des flocons, ont été mis en alerte.

En Ardèche, la couche de neige actuelle ne permet pas non plus d'envisager une ouverture immédiate des pistes sur les domaines de la Chavade et de la Croix de Bauzon. La météo des prochains jours sera déterminante.