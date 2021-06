“Enfin la réouverture” se réjouissent les dirigeants du parc d’attractions Festyland

L’imminence de la réouverture est déjà perceptible au parc Festyland de Bretteville-sur-Odon. Les premiers clients de l’année 2021 franchiront les tourniquets d'entrées ce samedi 12 juin, avec deux mois de retard sur l’ouverture habituelle en avril. “On note un intérêt téléphonique, j’espère que ça va se traduire par une belle affluence dès ce week-end” sourit Hervé Lebel, fondateur du parc d’attractions en 1989.

Le très cher entretien des attractions

Depuis sa fermeture peu avant le reconfinement de l’automne 2020, le parc n’a jamais été en sommeil. “Contrairement à d'autres activités qui peuvent mettre tous leurs personnels en chômage partiel, nous ont est obligés de garder des collaborateurs sur site. Pour qu’ils mettent en route les attractions. Parce qu’un moteur qui tourne, s'use moins qu'un moteur qui ne tourne. Tout a fonctionné, exactement comme si le parc était en activité tous les jours. Et c’est une charge importante” détaille Hervé Lebel.

Ces attractions, visibles depuis le périphérique caennais, tournent avec encore plus d'assiduité à l’approche de la réouverture. “C’est le moment de la formation des opérateurs. Ils doivent prendre en main les manœuvres de démarrage, d’arrêts et les process de contrôles" explique Alexandre Lair, le directeur.

Le masque désormais obligatoire

Le parc s’est vu notifier une jauge de 5.000 personnes sur l’ensemble du site. Et il va remettre en place le protocole sanitaire de l’été dernier avec gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque attraction et distanciation dans les files d'attente avec des marquages au sol. Mais il y a une nouveauté, rappelle le directeur. “Ça va être le port du masque qui, souvenez-vous, était conseillé au printemps 2020. Et là, maintenant il est devenu obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans”

L'un des manèges pour les plus petits. Ce sera avec masque obligatoire à partir de 11 ans et conseillé à partir de 6 ans © Radio France - Didier Charpin

Avant la crise, Festyland avait atteint les 225.000 entrées payantes. C’était l’époque des inaugurations régulières de nouvelles attractions. L’an dernier la fréquentation a été divisée par deux pour entreprise “qui ressort affaiblie c’est certain. Nous avons eu des aides de l’État mais nous avons aussi dû emprunter auprès des banques” retrace Hervé Lebel. Festyland compte 17 salariés permanents mais porte ses effectifs à 105 personnes avec les renforts de saisonniers et étudiants pendant l’été.