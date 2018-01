Vendredi soir au stade de la vallée du Cher, une victoire 2-1 contre Niort pour le compte de la 22ième journée du Championnat de Ligue 2. On l'attendait depuis le 3 novembre date du dernier succès tourangeau face à Bourg en Bresse.

C'est la nouvelle recrue tourangelle Zukic qui a ouvert la marque à la 17ième minute, malheureusement Niort a égalisé par Ndoh à une minute de la mi-temps.

Mais en seconde période, les tourangeaux ont fait preuve d'une combativité exemplaire, ils ont marqué un second but par N'Doye à la 51ième. Le Tours FC a ensuite laissé venir son adversaire et a procédé en contres. Malgré de nombreuses occasions, Niort n'a jamais pu revenir au score

Le TFC reste bien entendu lanterne rouge mais il reprend 3 points au 19ième Bourg-En-Bresse battu par Reims 2-0. Tours compte aujourd'hui 9 points au classement.

prochain rendez-vous avec la Coupe de France : le TFC recevra Metz, Ligue 1, mercredi prochain 24 janvier à 18H30.