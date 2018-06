Depuis des lustres, poitevins et tourangeaux autour de l'héritage laissé par St Martin. C'est peut être pour cela qu'il a fallu attendre juin 2018 pour que ce sentier de randonnée reliant la ville ou St Martin a fondé sa première abbaye et celle ou il est mort en 398 soit inauguré.

Ligugé, France

Inauguration sportive car l'idée du conseil départemental de la Vienne comme de la municipalité de Ligugé c'est d'attirer avec ce sentier de 170 kms de long un public plus large que les seuls pèlerins. "L'abbaye de Ligugé draine chaque année entre 30 et 50 000 pèlerins mais on ne les voit pas, d’où l'idée explique la maire Joëlle Peltier de donner un aspect plus sportif à ce sentier pour attirer des randonneurs ou des familles"

Un héritage longtemps disputé

L'une des balises du nouveau sentier juste à côté de l'abbaye de Ligugé © Radio France - Baudouin Calenge

Entre tourangeaux et poitevins, St Martin a longtemps été source de querelle. D'ailleurs les trois premiers chemins dédiés à st Martin et relativement récent sont pour l'essentiel en Indre et Loire. Avec ces 170 kms de sentiers nouveaux, l'équilibre est rétablit puisque chaque département peut désormais afficher un kilométrage identique (250 chacun). Plus sérieusement, ce sentier doit pour la commune de Ligugé comme pour le conseil départemental de la Vienne permettre de dynamiser le tourisme sur cette partie sud de Poitiers riche de trois abbayes à quelques kilomètres de distance.