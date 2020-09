Enfin un événement au parc des expos à Quimper : le forum des clubs ce samedi

Les affaires reprennent pour Quimper Evènements. Le traditionnel Forum des clubs se tiendra ce samedi au parc des expositions. 120 associations ou clubs sportifs présentent leurs activités. Covid oblige, la jauge a été fixée à 1500 visiteurs en même temps. " L'accueil devrait rester fluide" précise David Puget, le directeur de Quimper Evènements, organisateur de la manifestation, invité de France Bleu Breizh Izel ce vendredi matin, " cela correspond à la fréquentation classique de cet événement."

" On demande aux pouvoirs publics de laisser le secteur événementiel travailler"

C'est le premier événement organisé au parc des expositions depuis le début du confinement en mars. Une quarantaine de spectacles ou de congrès ont été reportés ou annulés. "On est heureux que cela redémarre. Pour prendre une figure maritime, c'est souvent après les tempêtes que les bateaux cassent, quand ils sont sous-toilés. Il faut donc renvoyer de la toile. Et pour nous, dans l’événementiel, c'est pareil. Il faut mettre les bouchées doubles. Mais ce qui nous manque, c'est plus de lisibilité sur les mesures. Dans l’événementiel, on est des gens sérieux. Il faut qu'on puisse se projeter. Laissez le secteur travailler comme les cinémas ou les parcs de loisirs, qui ont eu le droit de redémarrer depuis le mois de juin."