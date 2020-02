Enfin un peu de neige pour les stations de ski du Vercors

Enfin ! Les professionnels attendaient ces flocons avec impatience. Ce mercredi matin, il est tombé 7 à 8 centimètres de neige fraîche sur le Vercors. Et on attend d'autres chutes de neige dans les 24 prochaines heures. Cela va permettre de rouvrir dès jeudi deux pistes vertes sur le domaine alpin de Font d'Urle. C'est peu mais cela permet d'accueillir à nouveau les familles alors que les vacances scolaires de la zone A ont démarré depuis le début de la semaine.

Jusque là, seule la luge était encore possible sur ce qui restait de neige et 4 kilomètres de ski nordique restaient accessibles à Herbouilly. Les stations du Vercors ont relancé toutes les activités hors neige : location de VTT, luge sur rail au Col de Rousset, parcours d'orientation et via ferrata.

Pas assez de neige en Ardèche

En Ardèche, la neige tombée en matinée n'a pas tenu au col de l'Escrinet entre Privas et Aubenas. A la Croix de Bauzon, le sol a blanchi. Mais il n'est pas tombé assez de neige pour rouvrir la station de ski.