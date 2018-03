La saison est terminée dans les stations de ski du Vercors. Elles ont pu accueillir les skieurs pendant 4 mois sans interruption. Les premières pistes ont été ouvertes mi-novembre.

Il y a deux ans, il n'y avait pas eu de neige pour les vacances de Noël, les stations avaient fermé. Et l'an dernier, les pistes n'avaient pu ouvrir que mi-janvier. Cet hiver fut donc bien meilleur.

On est dans les bonnes saisons. A Font d'Urle, c'est 38 000 passages en alpin, 16 000 en nordique. Col du Rousset fait à peu près les mêmes chiffres en alpin. Et Herbouilly, c'est leur meilleure saison depuis qu'ils existent. Tout le monde a beaucoup travaillé, ça pérenise l'emploi sur le Vercors. - Laurent Digoudé, adjoint du directeur de la station de Font d'Urle.

La fréquentation des stations a été homogène: il n'y a pas eu de gros pic parce que tout à coup, sur une journée, le ciel est bleu et tout le monde veut skier. L'afflux de skieurs a été régulier.

Moniteurs de ski, restaurateurs, loueurs de matériel ont aussi mieux travaillé que les années passées.

Isabelle Vivier tient le restaurant La trace du loup à Font d'Urle, dont la survie dépendait beaucoup de cette saison.

Sur les trois années où on n'a pas eu de neige, on était en déficit. Et forcément on se pose des questions. Là, c'était l'année où il fallait que ça marche, mon comptable me l'avait clairement dit. Donc heureusement qu'il a neigé, tout va bien, je dors mieux! - Isabelle Vivier