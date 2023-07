Enfin une directrice pour le Théâtre de l'archipel à Perpignan, après des mois de polémique

La passerelle sur la Têt et le théâtre de l'Archipel, à Perpignan

La fumée blanche est enfin sortie au dessus du "grenat". Après plusieurs mois de polémique et de coups de théâtre, le théâtre de l'Archipel tient enfin sa nouvelle directrice. La ministre de la Culture Rima Abdul Malak annonce ce mardi avoir donné son agrément, "après consultation des collectivités territoriales partenaires, le Conseil régional d'Occitanie, la Ville de Perpignan et la communauté urbaine". Le poste était vacant depuis juin 2022, le précédent directeur Borja Sitja ayant été poussé vers la sortie en raison de ses méthodes de management contestées.

Après avoir assuré l'interim, Jacky Surjus avait été désignée nouvelle directrice, le 28 avril dernier, par le conseil d'administration, mais sans faire l'unanimité. Sur 18 votants, seuls 13 s'étaient exprimés en sa faveur. "Alors qu’il est d’usage que les nominations à la tête des scènes labellisées résultent d’une décision à l’unanimité de l’ensemble des partenaires, le projet de Jackie Surjus-Collet a été retenu sans faire consensus. Dans ce contexte inédit, la Ministre a mandaté l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC) pour une mission-flash, afin de recueillir son éclairage sur la situation", précise le Ministère de la Culture dans un communiqué.

Résultats de cette mission-flash : Jacky Surjus est jugée apte à diriger la scène nationale de Perpignan et mener une programmation de qualité. Pour autant, "au regard des inquiétudes et des difficultés qui affectent depuis longtemps le fonctionnement de la scène nationale, l’IGAC a soumis plusieurs recommandations, notamment la poursuite d’un dispositif d’accompagnement de la direction pour une période d’au moins douze mois, en particulier sur les questions de management et de réorganisation de l’établissement."

Jackie Surjus-Collet a mené toute sa carrière professionnelle à Perpignan, occupant différentes fonctions au conservatoire de musique puis au Centre Art Musique, avant de rejoindre l’Archipel. Elle y a notamment développé "Aujourd’hui Musiques", un festival de créations sonores et visuelles. Son projet pour l’Archipel associe six artistes qui seront accueillis en résidence et accompagnés pour leurs productions