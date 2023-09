Énorme affluence à la librairie Mollat à Bordeaux pour la sortie du dernier tome du manga One Piece

En plus du manga, les lecteurs se sont vu offrir des goodies du manga le plus vendu au monde

Il étaient attendu depuis des mois par les fans : le 105ème tome du manga One Piece, sorti ce vendredi soir en avant-première dans plusieurs librairies en Gironde et en France a attiré des milliers de fans jeunes et moins jeunes. La librairie Mollat à Bordeaux notamment avait limité le nombre de participants à cette soirée spéciale à 200, jauge très vite atteinte.

L'une des plus grosses ventes en France à chaque sortie, devant certains des mastodontes de la littérature française

Les participants ont pu, après quelques jeux durant la soirée, acheter le fameux sésame qui se vendra assurément très bien dans les jours à venir : l'ensemble de la saga s'est déjà écoulé à plus de 500 millions d'exemplaires au monde, dont 35 millions rien qu'en France . Autant dire que l'auteur Eiichirō Oda a vendu autant de livres dans l'hexagone qu'un Guillaume Musso durant toute sa carrière.