"Ensemble sur les plages" : le premier festival debout aura lieu à Marseille début juillet

Le premier festival debout sera à Marseille et nulpart ailleurs ! L’événement "Ensemble sur les plages", imaginé par les organisateurs du Delta Festival, vient d'être autorisé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, ce jeudi. “C’est une grande victoire !”, pour Olivier Ledot, président du Delta Festival, qui va rassembler des artistes DJ de la scène électro. Cela faisait plus d’un an que son équipe devait s'adapter aux restrictions sanitaires pour proposer un rendez-vous.

C'est la première fois qu'aura lieu un événement de cet ampleur en France depuis le début de la pandémie. Le festival se tiendra vendredi 2 et samedi 3 juillet sur les plages du Prado. 15.000 festivaliers sont attendus, avec port du masque et pass sanitaire obligatoire. “Le festival sera non seulement debout, mais il sera possible de consommer à boire et à manger” détaille Olivier Ledot. “Nous avons travaillé d’arrache-pied avec les services de l’État mais aussi des collectivités territoriales pour offrir la première manifestation de ce genre en France. C’est une première en France et c’est une fierté que ça se passe à Marseille. ”

"C’est une première en France et c’est une fierté que ça se passe à Marseille"-Olivier Ledot, président du Delta Festival

Une première zone accueillant la scène et les bars où le masque sera obligatoire et où les consommations se feront assis. Une seconde zone permettant l’accès à la plage, où le masque ne sera pas obligatoire et où la baignade sera autorisée.

Une vingtaine d'artistes sont au programme dont Etienne de Crécy, Trym, Blanc, ou encore Synapson.

A la fin de l'été, le Delta Festival prendra le relais, les 27, 28 et 29 août, avec 300 activités proposées, les nombreux artistes internationaux confirmés ainsi que les 30 000 festivaliers par jour attendus.