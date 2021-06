"On entend mieux quand on regarde" : les concerts de jazz reprennent à l'AJMi dans une ambiance de folie

Comme avant, on retourne aux concerts. Comme avant, ou presque. Ce vendredi 4 juin, l'AJMi ouvre ses portes à 18h. Les spectateurs masqués prennent place. On ferme les volets, il fait encore jour dehors. Il est 18h30. Le groupe de jazz "Ways Out" monte sur scène. Le concert va commencer.

On se croirait dans une parenthèse irréelle ce vendredi 4 juin à Avignon. Il est 18 heures, il pleut et les spectateurs patientent devant l'AJMi. La mythique association pour le Jazz et la Musique Improvisée, créée en 1978. A l'affiche ce soir : "Ways Out". Un quintet de jazz composé de Claude Tchamitchian (contrebassiste), Daniel Erdmann (saxophoniste), Regis Huby (violoncelliste), Rémi Charmasson (guitariste) et Christophe Margue (batteur).

Quelques minutes avant l'ouverture des portes. Claude et Annick trépignent d'impatience : "ça va faire vingt ans qu'on vient à l'AJMi. On est des anciens, on fait partie des meubles. Depuis un an, un an et demi, on est en état de frustration." Même si Claude est ravi d'assister à un concert, après tout ce temps, il manque quand même quelque chose :

On a un petit bar à l'intérieur. le comptoir, c'est un lieu d'échange. On discute, on boit un canon entre potes. On n'a pas encore ça...

Mais au moins, ils ont réussi à avoir une place : "Il ne restait plus que trois places !" Ce soir-là, la salle ne pouvait accueillir que 42 personnes. En incluant les musiciens, l'équipe de l'AJMi et les spectateurs.

Il est 18h15, les spectateurs prennent place. © Radio France - Linda Achour

"Peu importe la jauge et le nombre de spectateurs, on jouera exactement de la même manière."

Avant l'arrivée du public, la balance des musiciens se termine. La salle est encore vide. Claude Tchamitchian, contrebassiste et compositeur de jazz se réjouit, verre de jus de pomme à la main :

À partir du moment où une personne vous regarde, ça y est : le théâtre, la dramatique, la situation du concert existent. Pour nous, ça change tout.

Et ce : "peu importe la jauge et le nombre de spectateurs, on jouera exactement de la même manière."

Ce bonheur de remonter sur scène, de vivre ces émotions et de les transmettre, Claude Tchamitchian l'explique par ces derniers mois compliqués : "souvent, les gens pensent que les musiciens, c'est super. On s'éclate, bien sûr. Mais, on est loin d'être des gens qui sont sur une branche, qui s'amusent à faire trois notes et qui vivent sans trop travailler. Non."

Un musicien aujourd'hui, c'est un gestionnaire, un administratif, c'est un comptable. C'est évidemment, un artiste avant tout, mais, c'est tout ça en même temps.

Le quintet de jazz "Ways Out" pendant les balances. - "Ways Out" - AJMI

L'impatience de retrouver le public est partagée par Julien Tamisier, en charge de la programmation et de la direction de l'AJMi : "ça fait un petit moment qu'on attend ça, on est passé par des moments difficiles. Forcément, le silence qui habitait ces lieux n'était pas agréable à vivre."

Pour gérer au mieux la programmation de la Manutention, salle de l'AJMi, il a décidé de maintenir tous les concerts programmés, mais annulés ces derniers mois. Afin d'éviter l'embouteillage, passer ce cap et vite retrouver un rythme normal : "nous allons organiser des soirées avec deux concerts."

Ambiance électrique

Il est 18 heures 30. Les volets sont fermés. Il fait encore jour dehors. Dans la salle, les murmures s'estompent pour laisser place aux sons des pas. Ways Out arrive sur scène. On devine les sourires des spectateurs. Les yeux pétillent. Les corps bougent, même sur une chaise. L'ambiance est électrique. Les suites jouées par le quintet mettent tout le monde d'accord. Les solos arrêtent le temps à la Manutention. On ne sait plus quelle heure il est ni quel jour nous sommes. Cette parenthèse enchantée dure jusqu'aux dernières notes. Il est 20 heures. C'est terminé, les musiciens quittent la scène sous de longs applaudissements.

Les spectateurs sont ravis : "je suis heureuse, ça ne se voit pas ?" ou encore Claude, rencontré avant le concert :"on entend mieux quand on regarde".

Il est 20 heures 15. Les volets s'ouvrent. Il fait encore jour dehors et nos yeux ont du mal à s'y habituer, mais il est temps de rentrer à la maison, avec cette impression d'avoir retrouvé un bout de la vie d'avant.