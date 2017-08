Entre deux baignades pourquoi ne pas bouquiner au bord du lac du Salagou ?

Depuis plusieurs années des paillottes éphémères, simplement le temps de l'été, proposent des livres à disposition des vacanciers qui se prélassent sur la plage. Mais aussi au bord du lac du Salagou.

Ces bibliothèques estivales, créées par le Département de l’Hérault proposent des BD, des romans, des magazines ou même des journaux.

On les retrouve à Frontignan, Carnon, Clermont-l’Hérault, Cap-d’Agde, Paulhan, Béziers-Valras plage.

Depuis trois ans, une bibliothèque éphémère est installée sur les berges du lac du Salagou, ouvert de 14 h30 à 18 h30.

Les livres sont à disposition de tous les vacanciers qui ont envie de dévorer un bouquin mais se sont en majorité, des bds, des mangas, ou des romans d'aventures.

La lecture devient alors le temps des vacances un moment privilégié pour les parents et les enfants.

La lecture se fait dans d'autres conditions que chez nous, on est dehors avec un paysage magnifique. La plus grande lit d'autres livres, la petite se fait raconter des histoires, on apprécie vraiment. Audrey, accompagnée de ses deux filles au lac du Salagou