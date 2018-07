Selon une étude réalisée à l'été 2017, la Via Rhôna attire de plus en plus de familles, de couples, d'amoureux du vélo. Entre Genève et Chanaz, sur la section du Haut-Rhône, 3 à 4 000 cyclistes itinérants l'empruntent. Une fréquentation appelée à tripler.

Chanaz, France

Partir du Léman et rouler à vélo jusqu'à la Méditerrannée, c'est la proposition de la Via Rhôna sur 815 kilomètres de Genève jusqu'à Avignon. Un aménagement qui suscite de plus en plus d'engouement des familles et amateurs de vélos, électriques ou non.

Une étude menée l'été dernier par le bureau d'étude chambérien Indiggo montre l'impact économique grandissant de cet itinéraire vélo avec 70 000 nuitées touristiques sur l'ensemble du tracé. La Via Rhôna compte désormais parmi les grands itinéraires français avec la Loire à Vélo. Si la pratique décolle, il reste pourtant à améliorer le tracé et l'accueil des touristes. Ainsi la partie entre Genève et Belley souffre encore de secteurs non sécurisés mais aussi d'un manque d'hébergements. Pour Nicolas Mercat, chef de projet mobilité à Indiggo, "une fois que l'on aura résolu la question de la continuité d'itinéraire qui permettra d'accueillir un public très large et notamment des publics familiaux, la fréquentation peut démarrer très vite". Une fréquentation qui atteint déjà 3 à 4 000 amateurs par an entre Genève et Chanaz contre 11 000 entre Vienne et Avignon.

Ce couple suisse de Zurich parcourt la Via Rhôna de Genève à Valence © Radio France - Nathalie Grynszpan

Écoutez : reportage sur la Via Rhôna à Chanaz et Portout Copier

Deux guides sont en préparation sur la Via Rhôna pour 2019 dont le célèbre guide du Routard.