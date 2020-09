Entre la Champions Cup et le Top 14, le calendrier surchargé qui s'annonce pour le Stade Toulousain

C'est une très bonne nouvelle pour le Stade Toulousain qui ne cache pas sa joie à l'idée de participer à la Champions Cup 2020-2021. L'EPCR vient en effet ce mercredi de valider un nouveau format qui intègre huit équipes françaises pour la prochaine édition de la Coupe d'Europe au lieu de six en temps normal. Un format bien sûr "exceptionnel" au vu de la crise sanitaire et qui arrange les affaires des Rouge et Noir, septièmes du classement lorsque la saison s'est brutalement arrêtée.

Seulement, le Stade Toulousain a encore une autre Coupe d'Europe à terminer auparavant... Le club doit en effet recevoir l'Ulster le dimanche 20 septembre au Stadium pour un quart de finale. Et en cas de victoire contre les irlandais se profilerait alors une demi-finale, puis une finale le 17 octobre... Et peut-être aussi des reports de matchs à prévoir.

Un timing très serré

C'est que les semaines de répit ne vont pas être nombreuses cette saison pour le Stade Toulousain, et encore moins en première partie de saison. On savait que le calendrier de Top 14 était déjà très serré. Il risque de le devenir encore plus si le Stade va jusqu'en finale,de Coupe d'Europe. Il faudra en effet dans ce cas-là repousser à plus tard le match prévu contre le LOU le week-end du 25 septembre, ainsi que le déplacement à Brive prévu le même week-end que la finale, celui du 17 octobre.

Le problème, c'est que les temps de répit, du moins les semaines sans matchs ne vont pas être bien nombreuses cette saison. Une fois la Champions Cup de la dernière saison terminée, la prochaine ne mettra pas bien longtemps à venir. Les matchs de poule de cette Coupe d'Europe "format exceptionnel" redémarrent le week-end du 11, 12 et 13 septembre. Il y aura bien une semaine de répit en novembre, mais certainement pas pour tous avec les traditionnels tests-matchs internationaux qui sont prévus. Et nul doute que bon nombre de toulousains devraient y participer.

Un risque de report

L'autre crainte que laisse envisager la crise du coronavirus est bien évidemment le report de certains matchs. Il y avait déjà une suspicion pour la première journée de Top 14 à Clermont, finalement levée, mais si plusieurs cas de Covid sont repérés à l'avenir dans l'effectif, plusieurs rencontres pourraient être repoussées à plus tard. Ce qui ne ferait évidemment que d'alourdir le calendrier toulousain jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 alors que le programme s'annonce déjà dantesque.