Entre Mayenne et Sarthe, "Sans Prétention" sortira son 1er album en avril et une tournée dans la foulée

Originaires de la Mayenne et de la Sarthe, les chanteurs et musiciens amateurs du groupe "Sans Prétention" se sont fait connaître sur la plateforme YouTube. Ils annoncent la sortie de leur premier album en avril et partiront en tournée dans la foulée.

Originaires de la Mayenne et de la Sarthe, les six membres du groupe "Sans Prétention" font le "buzz" sur la célèbre plateforme de vidéos YouTube depuis deux ans, depuis en fait le premier confinement anti-Covid. La grande originalité de ce groupe, c'est le parcours des six chanteurs et musiciens : agriculteur, vendeur de légumes sur les marchés, carreleur, commercial. Ils marchent tellement bien qu'ils vont sortir le 15 avril prochain leur premier album, "Le vent des jours heureux".

Le groupe "Sans Prétention", ça ressemble à "Trois Cafés Gourmands" : "nous sommes dans le même sillon que Claudio Capéo, Trois Cafés Gourmands, Boulevard des Airs. Nous composons et défendons la chanson française populaire. Nous avons tous des activités professionnelles très différentes. Un agriculteur, un vendeur de légumes, un carreleur, un VRP, un salarié de l'automobile, un employé de bureau d'études" confient-ils à France Bleu. Ces garçons, qui vivent en Mayenne et en Sarthe, ont écrit des chansons qui donnent la pêche !

"Sans Prétention" partira en tournée de mai à août. Deux dates sont prévues en Mayenne, à Gorron et à Château-Gontier.