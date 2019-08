"Entre recueillement et exaltation" : premières notes au festival Stras'Orgues

Alsace, France

Avis aux amateurs de musique d'orgue ! La troisième édition du festival Stras'Orgues a débuté dimanche 18 août. Pour les trois premiers concerts, les organisateurs proposaient une balade dans trois églises de la région de l'Ortenau, en Allemagne. Pour le premier concert, rendez-vous était donné à une trentaine de chanceux dans l'église de Meissenheim pour écouter du Bach.

"Une musique bien assortie au lieu"

Dans cette petite église aux murs blancs, certains fermaient les yeux comme pour rendre le concert encore plus intime. Jean-Pierre en fait partie. Ce Strasbourgeois, grand amateur de musique classique, a redécouvert Bach : "Bach ça peut être beaucoup des décibels absolument énormes, mais là j'ai été très agréablement surpris, avec les petites oeuvres jouées. C'était bien assorti au lieu, très léger. J'ai passé un beau moment."

Dominique est venue de Chartres spécialement pour le festival Stras'Orgues. Cette première représentation l'a bouleversée : "J'ai beaucoup aimé _ce contraste entre le recueillement, presque de la prière, et ces moments d'exaltation_. Et puis l'acoustique était excellente : il y a une harmonie, quelque chose d'onctueux, qui me plaît beaucoup."

Un orgue chargé d'histoire

L'orgue de l'église de Meissenheim est chargé d'histoire. Créé par la famille alsacienne Sielbermann en 1776, cet instrument a vu ses flûtes démontées pendant la Première guerre mondiale pour servir de munitions.

L'orgue de l'église de Messenheim © Radio France - Jeanne Daucé

Jouer de cet instrument vieux de 250 ans a touché l’organiste japonaise Natsuki Oi : "Si on ne pense pas à l'histoire qu'il y a derrière l'instrument, la musique ne sort pas !" sourit-elle. Elle pense aussi à l’émotion du public : "Tous les organistes sentent comment le public ressent l'atmosphère et la musique... Surtout la musique !"

Le festival Stras'Orgues dure jusqu'au dimanche 25 août. Toutes les informations sont sur le site officiel du festival.