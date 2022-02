Entre "soulagement" et "fébrilité", les discothèques bordelaises rouvrent après deux mois d'arrêt

Loin de la tenue de soirée, Sébastien Labeyrie arbore plutôt des habits de chantier aujourd'hui. Le gérant du Monseigneur, l'une des plus grosses boîtes de nuit à Bordeaux, située à côté de la place des Quinconces, est en train de repasser une couche de peinture noire sur les escaliers à l'entrée de son établissement. "On en est aux fignolages, avec du nettoyage, de la peinture, du rangement de commandes... Et puis on est prêts, en avant !", s'enthousiasme Sébastien Labeyrie. Le gérant n'a qu'une hâte : rouvrir le Monseigneur ce mercredi 16 février, à l'occasion de la nouvelle étape d'allègement des restrictions sanitaires. Toutes les discothèques peuvent à nouveau accueillir du public, après deux mois de fermeture pour freiner la cinquième vague de Covid-19.

Sur la piste de danse, à l'intérieur du Monseigneur, les boules à facette sont de retour. C'est l'heure des derniers réglages des lumières et de la musique. "Ça fait vraiment plaisir", témoigne Sébastien Labeyrie. "Et ça fera encore plus plaisir quand on va ouvrir et qu'on verra les clients descendre dans notre établissement !" Le protocole sanitaire dans les discothèques est aussi quelque peu modifié. À l'entrée, le pass vaccinal sera à nouveau demandé. En revanche, plus aucune limitation de jauge ne sera imposée. Le port du masque sur la piste de danse ne sera plus obligatoire, mais seulement recommandé.

La crainte du changement d'habitudes

Mais le monde de la nuit n'est pas vraiment optimiste à l'unisson. "Après presque deux ans de fermeture, on est forcément fébriles", explique Patrick Lalanne, le patron de La Plage, la plus grande discothèque bordelaise. "On ne sait pas comment vont se comporter les gens. Quelles bonnes et mauvaises habitudes ont-ils prises ?" Il s'inquiète aussi de l'évolution des goûts de ses clients : "La musique d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a un an et demi. Que vont-ils aimer ? Comment veulent-ils faire la fête ? Aujourd'hui, en discothèque, on ne le sait pas."

On a 20 ou 25 ans de métier foutu en l'air et on doit tout reprendre à zéro ! - Patrick Lalanne, patron de La Plage

Patrick Lalanne craint aussi une baisse de la fréquentation de son établissement après tous ces coups d'arrêt. "Les quatre mois où l'on est restés ouverts, on a eu du mal à reprendre la route normale. On ne faisait jamais le plein, c'est ça qui est compliqué !", déplore-t-il. Sur les huit salles de La Plage, il n'en ouvrira que deux ce mercredi. "Les autres, ça viendra progressivement. En plus, on a aussi un problème de personnel. J'ai bien dû perdre 50% de mes effectifs, qui se sont reconvertis et ont pris des emplois de jour. On a 20 ou 25 ans de métier foutu en l'air et on doit tout reprendre à zéro !"

Des aides à géométrie variable

Au Monseigneur, le téléphone portable de Sébastien Labeyrie se met à sonner. "Ah, ça c'est une réservation !", commente le gérant. Il a déjà reçu une quarantaine d'appels pour réserver des soirées, mais ça ne suffira pas pour reboucher le trou dans sa trésorerie. "Au total, ça fait dix-huit mois de fermeture, c'est irrattrapable", déplore le Bordelais, qui affirme n'avoir même pas reçu les nouvelles aides prévues par le gouvernement. "Il y a tellement de critères que très peu de patrons arrivent à toucher les aides. Donc aujourd'hui, on est encore sur les déclarations de janvier, que certains n'ont pas eues à cause de ces critères. On est mi-février et on n'a rien touché. Zéro euro, mis à part le remboursement du chômage partiel."

Même si Sébastien Labeyrie se réjouit de rouvrir le Monseigneur, il reste donc sur un goût de gâchis. "Le fait de fermer les boîtes de nuit, ça n'a rien changé puisque la vie a continué dans tous les établissements de nuit, comme c'était avant", explique-t-il. "Le Covid-19 ne s'est pas arrêté parce que les boîtes de nuit étaient fermées." Pour tenter de limiter les dégâts, Sébastien Labeyrie gardera ouvert le Monseigneur tous les dimanches, au moins jusqu'à l'été.