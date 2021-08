Entre temps maussade et pass sanitaire, la fréquentation chute pour la Bataille de Castillon

La Bataille de Castillon a donné samedi 21 août sa dernière représentation sur la commune de Belvès-de-Castillon. Après un an sans spectacle, le bilan est loin des attentes, avec une fréquentation passée de 2000 personnes par soir en 2019 à un peu plus de 900 seulement cette année.

"On avait construit un budget pour 1100 personnes chaque soir, en prévision. On va être à un peu plus de 900 cet été finalement". Le bilan de Phillipe Cousinet, président de l'association Castillon 1493 est assez partagé. Cette année, les 15 représentations de la Bataille de Castillon à Belvès-de-Castillon n'ont pas atteint l'objectif de fréquentation que s'étaient fixé les organisateurs, pourtant déjà anticipé à la baisse face à l'épidémie de Covid-19. En 2019, lors de la dernière année où les spectacles avaient pu se tenir (ils n'avaient pas pu être mis en place l'année dernière), l'événement attirait chaque soir 2000 personnes, moitié plus que le chiffre de fréquentation de cet été.

A l'heure de faire les comptes, la dernière représentation ayant été donnée samedi soir, le constat est donc assez amer pour le responsable. "Ça fait un pincement au cœur de se dire que l'on a pas la fréquentation attendue", déplore Philippe Cousinet. En cause d'après lui, "le retard que l'on a pris au mois de juillet. On était sur une moyenne de 700, bien en-deçà de nos objectifs, à cause de la météo notamment".

La représentation s'achève sur la défaite anglaise à Castillon. © Radio France - Steven Gouaillier

Le pass sanitaire responsable "de 50% de la baisse"

L'autre facteur à l'origine de l'occupation très partielle des gradins est directement lié à l'épidémie de Covid : le pass sanitaire. Réclamé à l'entrée du site, il serait "largement" à l'origine de "50% de la baisse de fréquentation", poursuit le président de l'association. En plus de la distanciation d'un siège entre chaque groupe pour assister au spectacle, le public s'est pourtant "_plié au pass, sans trop s'agacer_, on avait prévenu tout le monde qu'il était nécessaire en plus du port du masque. À ce niveau-là, ça s'est super bien passé".

Philippe Cousinet se félicite également d'un spectacle "de qualité", avec "des appréciations de spectateurs qui sont très encourageantes" depuis le début des représentations. Mais pour poursuivre l'année prochaine, le responsable souhaite faire appel aux partenaires pour combler le manque à gagner. "L'association n'est pas au dépôt de bilan, mais clairement, il faut que l'on regarde si la trésorerie nous permet de fonctionner avec à nouveau une réduction de voilure. Le résultat sera déficitaire cette année, mais j'espère qu'en quémandant auprès de ceux qui nous soutiennent depuis le début, les collectivités régionales, départementales ou communales, on puisse faire démarre le nouvel exercice."