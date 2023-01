Entre Ukrainiens et Creusois, un moment de communion religieuse à Chambon-sur-Voueize

C'est un moment de partage entre deux cultures différentes, mais avec la même confession religieuse. Réfugiés ukrainiens et Creusois orthodoxes se sont retrouvés ce dimanche 15 janvier pour célébrer le baptême du Christ. Une cérémonie religieuse marquée par une longue liturgie, avant de baigner une croix en bois dans la rivière de la Tardes, le cours d'eau qui borde Chambon-sur-Voueize.

ⓘ Publicité

loading

L'intérieur de la chapelle orthodoxe de Chambon-sur-Voueize en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

La bénédiction des eaux est une tradition très suivie en Ukraine. On retrouve d'ailleurs quelques drapeaux ukrainiens disséminés autour de la chapelle, et quelques croyants comme Maya, qui n'oublient pas leurs racines. "C'est la même cérémonie que chez nous", rappelle cette dame ukrainienne. "On prie aussi pour que la guerre s'arrête".

Pour autant, même si la guerre en Ukraine trotte dans tous les esprits, pas question de focaliser la célébration dessus. Le père Léonid, le seul prêtre orthodoxe de la Creuse, et le responsable de la chapelle, ne veut pas de débat politique au sein de son église. "C'est un lieu de foi, un lieu d'amour, de réflexion, toujours dans l'esprit de l'ouverture".

Un drapeau ukrainien à l'intérieur de la chapelle. © Radio France - Marius Delaunay

Des liturgies tous les dimanche

Le père Léonid tient d'ailleurs à rappeler la devise de son église : "un pont vers l'unité". Le prêtre officie tous les dimanche matin dans sa chapelle de Chambon-sur-Voueize, le seul lieu de culte orthodoxe de la Creuse.