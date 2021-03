Entretien avec Corinne Masiero : "J'ai reçu des messages du monde entier parce que j'ai montré mon vieux cul"

Corinne Masiero, actrice nordiste très engagée, a suscité beaucoup de réactions après s'être dénudée sur la scène des Césars, lors de la cérémonie le vendredi 12 mars, pour dénoncer la situation des intermittents du spectacle, après un an de restrictions liées au Covid-19.

Beaucoup de réactions positives comme négatives ont été publiées sur les réseaux sociaux. L'interprète de "Capitaine Marleau", fidèle à son style franc et direct, préfère retenir le positif : "J'ai reçu un tsunami de messages de gens qui m'ont soutenue, qui m'ont dit 'merci', qui m'ont dit 'bravo'."

"Et ça a été l'occasion pour certains", ajoute l'actrice, "de découvrir mon vrai visage, celui du bas, à l'arrière", faisant allusion avec humour à son postérieur. "Je ne suis pas allée voir les réactions dans la presse parce que ça ne m'intéresse pas. Les paroles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les gestes !"

Une dizaine d'élus de droite ont notamment fait un signalement au procureur de la République de Paris, invoquant le délit d'exhibition sexuelle.

"Mon corps en ruines signifiait la ruine de ce qu'on est en train de devenir !"

Celle qui a été nominée pour le César de la meilleure actrice dans "Louise Wimmer" était présente dès ce mardi à l'assemblée générale menée par des intermittents, occupant le théâtre Sébastopol à Lille : "Je ne suis pas plus engagée qu'une autre", assure pourtant l'actrice, qui veut absolument attirer l'attention sur la situation des intermittents et non sur elle. "Il y a des tas de gens que vous entendez derrière moi en train de mener cette AG qui sont beaucoup plus engagés que je ne le suis".

"Je ne suis pas non plus la porte-parole de qui que ce soit", affirme la comédienne au franc-parler : "Il y a eu d'autres prises de parole, de la CGT ou de la superbe camarade Jeanne Balibar, qui est venue dire des choses magnifiques. Très bizarrement, des États-Unis au Brésil, en passant par la Corée du Sud, en France et ailleurs, j'ai reçu des messages du monde entier, juste parce que j'ai montré mon vieux cul. Le symbole est fort. Là, c'est une ruine. Mon corps en ruines signifiait la ruine de ce qu'on est en train de devenir. Et puis, ça fait chier qui, de montrer un cul avec des nichons qui pendent et de la cellulite. Ça fait chier qui ?"

"Si vous voulez vivre au Moyen Âge, madame et messieurs, grand bien vous fasse !"

Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a déclaré que la 46e cérémonie des Césars n'avait "pas été utile" au cinéma français. Réponse de Corinne Masiero : "Je n'écoute jamais ce que dit le chien de garde du gouvernement. En plus, elle était là, elle s'est barrée, elle aurait très bien pu venir me le dire en face. Cette dame, je n'ai rien à lui dire !"

Corinne Masiero a un double combat : "Je veux aussi montrer que ceux qui sont choqués, c'est beaucoup de personnes de sexe masculin, d'un certain âge, d'une certaine couleur, d'une certaine classe sociale, qui sont choqués quand une personne de sexe féminin d'un certain âge se fout à poil. Ça aussi, ça fait chier, il y a deux luttes là-dedans. Donc, si vous voulez vivre au Moyen Âge, madame et messieurs, grand bien vous fasse. Moi, j'habite en 2021."

"Rendez-nous nos outils de travail ! Laissez-nous bosser !"

L'actrice ne mâche pas ses mots à l'encontre du gouvernement : "Plutôt que de faire de la communication avec vos cabinets de communication, allez sur le terrain, venez ! Au lieu de faire simplement 'je vous écoute', comme vous l'avez fait au théâtre de l'Odéon, rendez-nous nos outils de travail, laissez-nous bosser, laissez-nous faire ce qu'on doit faire ! Quand je dis 'nous', c'est pas que les artistes, c'est aussi les étudiants qui sont en train de crever de faim, tous les ouvriers, tous les commerçants qui sont en train de crever la dalle. Voilà, faites votre boulot à vous et foutez-nous la paix. OK, basta cosi !"

Quand on interroge Corinne Masiero sur la faisabilité d'une réouverture des théâtres dans le contexte actuel, elle lève les yeux au ciel : "Est-ce que ça vous paraît sanitairement respectable d'ouvrir des supermarchés, de laisser les gens aller dans les métros ? Moi, je prends le métro, le train, je suis dans les transports, les bus et tout, alors qu'on m'empêche de venir travailler sur scène. Pourquoi on empêche mes camarades d'aller jouer ? On nous fait chier et ça va. Faut arrêter le délire, là. Tout ce qui est temple, on a le droit ! Mais les temples de la spiritualité culturelle, on n'a pas le droit. Alors, rendez-nous nos théâtres !"