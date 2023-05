Entretien : une bonne année 2022 pour les vins sarthois. Bilan à l'occasion du salon des vins

La dix-neuvième édition du Salons des vins Coteaux du Loir et Jasnières aura lieu les 20 et 21 mai 2023 à l'abbaye de l'Epau

La dix-neuvième édition du Salons des vins Coteaux du Loir et Jasnières aura lieu les 20 et 21 mai 2023 à l'abbaye royale de l'Epau. Des séances de dégustation et des moments d'échanges avec les vignerons sarthois sont au programme ! Entretien avec Sandrine Pairel, animatrice du syndicat des vins de Jasnières et Coteaux du Loir, elle est l'une des organisatrice du salon.

ⓘ Publicité

- France Bleu Maine : le Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières, c'est l'occasion de déguster les premières bouteilles de l'année écoulée. Est ce que 2022 a été une bonne année?

Sandrine Pairel : Oui, absolument. On a atteint pour le vin de Jasnières 3000 hectolitres, on a même dépassé les 3000 hectolitres, ce qu'on n'avait jamais réalisé jusqu'alors. Et pour les Coteaux du Loir rouge aussi, on est à presque 1800 hectolitre. Donc c'est aussi un chiffre qu'on n'avait jusque là jamais eu. Donc pour nous, c'est une très belle récolte, largement au dessus de 5000 hectolitres. Donc on est satisfaits, même si on a des rendements qui ne sont pas des rendements au taquet. On a quand même un très beau volume.

FBM : En même temps, c'est aussi peut être une marque de fabrique, de ne pas proposer un vin de quantité mais de qualité?

Sandrine Pairel: Oui, absolument. Depuis des dizaines d'années, on peut dire on a un rendement qui est même un peu faible parce qu'on a eu des épisodes climatiques assez importants qui ont baissé les rendements. Mais globalement, si on pouvait chaque année faire 35 ou 40 hectolitres hectare, ce serait un vrai bonheur.

- FBM : Et au niveau des papilles, l'édition 2022 est bonne ?

Amandine Fresneau : On est sur un beau millésime. Nous avons des vins blancs plutôt ronds, sur le fruit, qui sont très, très agréables à consommer jeunes mais qui, bien sûr, évolueront aussi très bien dans le temps. Et puis des vins rouges et rosés des coteaux du Loir, qui sont bien sur le côté épicé. On a aussi déjà une structure qui est assez intéressante et un bon équilibre. Malgré l'été sec, nous avons des beaux équilibres dans les vins. On retrouve toujours les caractéristiques de notre terroir et en même temps, à chaque fois, il y a un truc différent et c'est ce que j'aime aussi dans notre région, c'est qu'on est très liés au climat et on le ressent dans le produit au final.

-FBM : malgré ce beau succès de l'année 2022, en volume et en qualité, est ce que le changement climatique est une préoccupation pour les vignerons sarthois ?

Sandrine Pairel : C'est une vraie préoccupation, il y a beaucoup de vignerons qui sont inquiets par rapport à l'évolution du climat rapide. On se dit mais quelles conséquences ça peut avoir sur la plante? On les voit déjà. La vigne ne comporte pas de la même façon aujourd'hui. Moi, historiquement, je suis là depuis déjà une vingtaine d'années. Je vois bien que ce n'est plus du tout les mêmes caractéristiques au niveau des maturités par exemple. Et puis même de la physiologie de la plante, de son évolution au cours de l'année. C'est quelque chose qui nous étonne, mais à la fois, on sait très bien que, comme les autres vignobles, il va falloir qu'on prenne aussi le taureau par les cornes et qu'on trouve les moyens de se sortir de ces et de ces épisodes climatiques, avec tantôt il gèle très fort, tantôt il fait très chaud. On voudrait aussi que la plante soit quelque part un peu plus résiliente. En fait, on travaille déjà là dessus.

Amandine Fresneau : La sécheresse reste un point difficile aussi en viticulture, mais la vigne est une plante pérenne. Donc, déjà en profondeur, on va moins subir que d'autres plantes. Après, les viticulteurs sont plutôt dans l'adaptation que dans la peur complète. C'est à dire que les vignes qu'on va planter aujourd'hui, on va choisir un porte greffe adapté à ce nouveau climat. Nous allons travailler la vigne différemment pour garder cette fraîcheur le plus longtemps possible. Protéger la vigne des coups de soleil. Les clients, ils me disent bye, Vos vignes sont blanches. En fait, c'est la crème solaire. C'est des produits tout à fait naturel, mais qui permettent effectivement d'éviter les coups de soleil. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place pour pouvoir supporter le plus possible cette sécheresse. On ne veut pas paniquer non plus. On va apprendre de ce qui est de ce que l'on voit autour de nous. Les prochaines années.

FBM: Et donc, les personnes qui viendront à l'abbaye royale de l'Épau, qu'est ce qu'ils pourront voir et boire dans cette 19ᵉ édition du Salon des Vins Coteaux du Loir et Jasnières ?

Sandrine Pairel: Ils pourront boire une centaine de cuvées, qui sont présentées parce qu'on a 19 domaines qui sont présents dans quasiment tous les domaines, producteurs ou productrices de Coteaux du Loire. Et donc au total une centaine de cuvées présentées, de millésime 2022 mais pas que ! On aura aussi du 2021, et quelques vieux millésimes.

FBM : Et le salon permet aussi de trouver des débouchés pour ce vin ?

Sandrine Pairel : Oui, c'est un vin qui se vend en national et à l'international, dans des pays comme les États-Unis, le Canada. Ce sont les premiers acheteurs de nos vins Jasnières et Coteaux du Loir. Il y a aussi quelques quelques marchés en Asie pour le pineau d'Aunis. Ils aiment particulièrement ce côté épicé qui s'accorde très bien d'ailleurs avec la cuisine asiatique. Et puis, on a des très bons restaurants, étoilés ou pas d'ailleurs, qui achètent nos vins. Donc voilà, on a une répartition assez intéressante en ce qui concerne les appellations.