Envie de faire du théâtre ? Le festival "Chalon dans la rue" recherche des participants

Chaque année, des participants de tous horizons sont invités à s'immerger dans l’activité de "Chalon dans la rue" en participant à des créations d’artistes. On recherche ainsi des acteurs amateurs, des danseurs, des témoins, des petites mains...

ⓘ Publicité

Beaucoup de profils recherchés, vous pouvez aussi bien devenir la bête à corne d'un troupeau de berger pour la compagnie "Le théâtre des monstres", un invité à un mariage pour la compagnie "GK Collective", un sportif de haut niveau pour la compagnie "L'AN 01", ou encore un faux spectateur pour la troupe de "A demain j'espère". Bref, des rôles éclectiques, qui vous demanderons a priori assez peu de temps et d'investissement, si ce n'est sur les quatre jours du festival.

Une grande aventure humaine

En tout cas pour Patricia Jacques, chargée des relations publiques au festival, c'est une manière d'intégrer pleinement les citoyens amateurs à la fabrique artistique : "Le but c'est d'aller trouver le public là où il est, dans la rue. Donc finalement, c'est un prolongement naturel de ces arts de l'espace public de proposer une aventure qui aille encore un peu plus loin, quitte à intégrer une création. Et on sait que ces créations là, en général, sont de belles occasions de rencontrer des artistes, de rencontrer un public, de rencontrer son territoire. Et puis surtout, de s'amuser ensemble. On a souvent pas beaucoup d'idées de ce que représente le travail de création et le travail de construction d'un spectacle. Et là, en approchant un petit peu plus les conditions dans lesquelles les choses se font, en fait, c'est un un bon indicateur. Et c'est vrai que c'est une aventure humaine avant tout."

Attention toutefois aux faux espoirs, ce n'est pas de la figuration comme au cinéma, c'est entièrement bénévole précise Patricia Jacques : ***"*La contrepartie, parce qu'il y en a quand même une, c'est que vous faites partie de l'équipe du festival. Vous avez un badge chaque jour où vous intervenez, vous mangez avec l'équipe de Chalon dans la rue, donc vous êtes prévu sur le catering du festival et vous avez le t-shirt de l'édition en cours et puis un petit tote bag. Et puis vous rejoignez la grande communauté des bénévoles du festival. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable."

Toutes les interventions dépendent du projet artistique et de son étape de travail et donc des besoins des compagnies. Il s’agit de partager avec des artistes et un groupe "une expérience collective et créative unique" explique l'organisation du festival qui ajoute que tout le monde est le bienvenu !

Les compagnies programmées et qui recherchent des volontaires

- VÉGÉTALE VALLÉE - DES MARIAGES INTER-RÈGNES ? MAIS PAS SANS CASSER DU BÉTON ! par GK Colective

Depuis le 25 avril, une fiction s’est infiltrée à Chalon-sur-Saône, avec la pièce de théâtre Végétale Vallée**. Les plantes parlent et on peut les comprendre. Et si c’était vrai ? Vous êtes entrés dans la fiction Végétale Vallée.

Participation :** Vous serez des mariés, des prétendants, des témoins, des serveurs, des maîtres de salle, des barmen et barmaid, des convives, des curieux, des agents du service exceptionnel de mariage, des préposés au compost, des agents d’accueil, des végétaliseurs, des laborantins.

- LE BAL DES LUCIOLES par la COMPAGNIE L’AN 01

Ce spectacle parle des différentes violences que nous voyons aujourd’hui, institutionnelles, policières, sociales. Un présentateur arbitre va mener la danse et faire s’affronter tous les personnages lucioles de ce bal.

Participation : Vous jouerez un moment de match/d’entraînement et participerez à quelques scènes, toujours en tant que sportifs et sportives. / Pratique du basket ou du handball requise.

- CORASON par LES RUSTINES DE L’ANGE

CoraSon explore et met en vibration cet entre-nous impalpable et vivant; celui où circule le son, l’énergie, la voix, celui du souffle, celui de la rencontre, où le mouvement trouve son prolongement invisible, où l’émotion circule librement.

Participation : Chacun ou chacune d’entre vous aura dans la main une lame d’accordéon sur support type sifflet, qu’il fera « sonner » en soufflant dedans. / Aucune pratique artistique requise. Tout public à partir de 16 ans.

- BÊTES par LE THÉÂTRE DES MONSTRES

BÊTES est un concept de spectacle itinérant, un parcours de scènes en scènes. Le spectacle est un cheminement vers un but, à travers un rituel à accomplir ensemble, sous la forme de la transhumance, inspirée des traditions païennes et ancestrales, de rituels de carnavals, de célébrations en toute simplicité.

Participation : À travers des ateliers de danse contact, de théâtre et de chant vous allez petit à petit vous métamorphoser en un groupe de bêtes. / Aucune pratique artistique requise. En bonne forme physique. 16 ans ou plus.

- DANSE MACHINE VOLUME par LE COLLECTIF LA TOILE

Collectif La Toile vous invite à faire la fête avec les personnages de Milka Zoo & Ricky Borrelli, deux adulescents qui sillonnent les parkings à bord de leur voiture tunée.

Leurs escales sont des fêtes libres où vous retrouverez la compilation des plus grands tubes d’Eurodance, joués en live et en français.

Participation : Vous jouerez un rôle basé sur de l'interaction avec le public et sans parole. / Aucune pratique artistique requise.

- LA RONDE par LES FUGACES

C'est l'histoire de Lou, qui en redécouvrant des vieux objets à souvenirs enfouis dans des cartons, elle convoque les fantômes de son adolescence, qui la poussent à interroger son regard sur le monde d’aujourd’hui.

Participation : Vous incarnerez les personnes qui portent les souvenirs de Lou, objets qui se dévoilent au fur et à mesure et qui sont enfouis dans des cartons. / Aucune pratique artistique requise.

- SANS ISSUES par la COMPAGNIE À DEMAIN J’ESPÈRE

La Famille Poupin a créé La société Eclipse, une entreprise innovante dans le domaine du recrutement. Elle met au service des recruteurs sa passion des Escapes Games pour recruter de façon rapide et efficace du personnel adapté à leurs entreprises.

Participation : Vous serez les barons et baronnes des artistes et jouerez des faux spectateurs sélectionnés par une des comédiennes de l’équipe pour être des cobayes. / Aucune pratique artistique requise.

- VÉRIDIQUE VÉRONIQUE par LE NOM DU TITRE

Véronique veut en finir avec les illusions véhiculées par les réseaux sociaux, publicités, informations dont nos cerveaux sont abreuvés et pollués. C’est une ode à l’être humain, gommé d’artifice, nu, tel qu’il est et qu’il ose se montrer.

Participation : Vous incarnerez des "Femmes fontaines", genre de grâces, de nymphes pour danser avec l'artiste et participer à un des tableaux. / Aucune pratique artistique requise.

Où se porter candidat ?

Vous avez des questions ou souhaitez faire partie d'un ou plusieurs projets participatifs, contactez : Hoda CHAIB

Tél. : 03 85 90 94 83

Mail : a.relationspubliques@chalondanslarue.com