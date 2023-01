Envie de passer sur TF1? Alors relevez le défi !

C'est à Saint-Avertin que se situe la « West Coast Academy » avec 2000m² où vous pouvez pratiquer l’escalade de bloc, le parkour, le chase tag (un jeu de chat et la souris version sportive), et même la pole dance ! Mais vous pouvez également pratiquer le Ninja Warrior cette discipline mélangeant escalade, parkour et course d’obstacles, pour travailler votre agilité, votre force et votre endurance pour apprendre à traverser un couloir d’obstacles en tous genres sans tomber au sol.

West Coast Academy Saint-Avertin

Et justement, ce samedi 4 février la « West Coast Academy » vous propose de participer au pré-casting de l'émission de TF1 " Ninja Warrior " saison 8. Une équipe de la production sera sur place pour sélectionner les futurs participants. Ambiance festive, les inscriptions se font sur place à la salle dès 10h00 pour 09€ (ce qui donne droit à l'accès illimité à la salle pour la journée).

Alors prêt pour un joyeux défi et qui sait...faire partie de s la saison 8 de " Ninja Warrior " sur TF1?