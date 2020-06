Partez à la découverte de la promenade Joseph Peyré à Aydie. Entre histoire, nature et vignoble, une balade ludique et historique est à découvrir tout au long de l'année.

Envie de sortir : Nature et histoire se mêlent pour une balade dans les vignobles d'Aydie

Entre patrimoine naturel, histoire et vignoble, une balade ludique est proposée au départ du village d'Aydie.

La nature est aussi belle sur les plaines du Béarn. Sur le secteur du Vic-Bilh, Henri Tanguy et les bénévoles de son association vous ont concocté une balade historique et naturelle autour du village d'Aydie. Entre patrimoine, vignoble et environnement, cette balade d'une dizaine de kilomètres est ouverte à toute la famille.

"On se partage entre les coteaux, les vignes et l'histoire du pays d'Aydie", explique Henri Tanguy. Cette nouvelle balade est imaginée depuis 2016 pour mettre en valeur tout le site culturel et naturel. "Nous avons travaillé pour faire découvrir l'élevage du vignoble, la végétation, la population animale, les paysages, l'histoire des lieux..."

En complément des panneaux d'informations mis en place par l'Office de tourisme du Vic-Bilh, des explications ont été rajoutées pour se balader et apprendre... voire même jouer grâce à quelques énigmes glissées.

"Tous les jours, il y a des promeneurs qui laissent leur voiture au centre du village d'Aydie et partent se balader", se réjouit Henri Tanguy. Des visites sont également organisées grâce à l'association. L'Office de tourisme de Lembeye est à votre disposition pour vous renseigner au 05 59 68 28 78.