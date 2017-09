Envies de Loire : les tourangeaux ont débordé d'idées !

La grande consultation "Envies de Loire", lancée en mai dernier se termine mardi 5 septembre à minuit. Tours Métropole a invité les tourangeaux à dire comment ils souhaitaient aménager ou vivre au bord de la Loire entre La Riche et Saint-Pierre-des-Corps.

Dans cette consultation que vous pouvez encore découvrir sur le site internet (enviesdeloire.com), les tourangeaux ont proposéun "pont musée" sur la Loire ou encore faire passer la Loire à vélo sous le Pont Mirabeau.

L'aménagement du Pont Napoléon est l'idée la plus populaire. Pas n'importe quel aménagement : il s'agirait de traverser la Loire en partageant le Pont Napoléon entre les voitures et d'autres modes de circulation que l'on appelle douce !

La baignade dans la Loire sur l’Île Simon : idée la plus débattue !

Elle a recueilli autant de votes pour que de votes contre : entre ceux qui veulent aménager ce bord de Loire et ceux qui veulent le "ménager" et laisser faire la nature. 615 idées ont été proposées et ont été vues plus de 64 000 fois.

La suite de cette consultation, ce sera le 12 octobre, la réunion à Tours de 6 équipes dont une italienne et une suisse d'architectes, d'urbanistes ou encore d'artistes pour interpréter ces idées.

A la fin de l'année, un jury désignera la meilleure envie de Loire (l'un des internautes tourangeaux parmi ceux qui ont contribué à cette consultation sera tiré au sort pour participer à ce jury) .

Les élus passeront ensuite à la phase de réalisation.

D'ici la fin de l'année, une synthèse sera réalisée et publiée des 615 envies de Loire déposées pendant ces 4 mois de consultations : "enviesdeloire.com"