500 personnes rassemblées à Auxerre pour défendre la culture

De la poésie, des chansons, de la musique devant un public de plusieurs centaines de personnes. C'est bien ce qui s'est passé ce samedi après-midi devant le Silex à Auxerre. Message d'appel à destination du gouvernement qui a aussi été l'occasion d'un moment d'échange quasi-disparu depuis un, un public qui reprend ensemble les paroles d'une chanson.

C'est l'occasion de voir d'autres personnes - Mansour, un jeune Auxerrois

C'est cette ambiance qu'étaient venu chercher Hugo et Mansour : "on a pris des instruments, s'ils y en a qui jouent, on les rejoindra. C'est l'occasion de sortir de chez nous, de voir d'autres personnes. Je trouve ça cool que les gens sortent un peu de chez eux et se mobilisent."

Des artistes, des techniciens et professionnels du spectacle ont appelé à rouvrir les lieux de culture ce samedi à Auxerre © Radio France - Renaud Candelier

Une réalité économique difficile

Mais derrière le côté festif, il y a un réalité plus amère. L'absence de revenus pour un grand nombre d'acteurs de la culture comme David Ross. Cet Auxerrois de 42 ans venait de se reconvertir : "à partir de 2018 j'ai travaillé deux ans d'arrache-pied pour monter mon label, pour produire ma musique, de la musique électronique et la jouer sur scène en tant que DJ. Et je me suis retrouvé deux ans plus tard en mars 2020, là où tout devait démarrer à l'arrêt complet. Et étant donné que je me consacré entièrement à cela, avec rien à côté, je me retrouve aujourd'hui avec rien."

La culture, un enjeu pour notre santé mentale

Face à ce vide à la fois économique et émotionnel, les organisateurs appellent le public à former des cercles, en musique. Une manière festive de lutter et de se remonter le moral pour Aurélie, une Auxerroise : "je pense que c'est important d'être présent pour soutenir cette cause. On n'a l'impression qu'au niveau du gouvernement, ça n'avance pas forcément. La culture passe au second plan alors qu'il y a beaucoup de gens en dépression et je pense que la culture, c'est un bien qui peut nous faire sortir de tout ça." La prochaine occasion sera peut-être le festival Catalpa dont les organisateurs annoncent le maintien fin juin à Auxerre. Il devrait se tenir les 25, 26 et 27 juin toujours gratuit mais avec une organisation qui tiendrait compte des mesures sanitaires, autrement dit sur réservation et avec des spectateurs assis.