Environ un millier de concurrents au départ de la Corrida d'Auxerre

Record battu pour la 11eme édition de la Corrida d'Auxerre. Ils étaient environ un millier au départ de cette course à pied de 7,5 kilomètres. Une course qui s'est déroulée en partie sous la pluie, mais dans une ambiance festive. Car de nombreux concurrents étaient venus déguisés

Auxerre, France

Près de la ligne de départ , grosse moustache et combinaison rouge et bleue , c'est Mario accompagné de Princesse Peach, tous les deux bien décidés, même sans leur kart à aller le plus vite possible.

Princesse Peach et Mario au départ de la Corrida © Radio France - Damien Robine

On croise aussi le sosie de Pamela Anderson dans alerte à Malibu. Bref, tous les concurrents étaient là pour faire la fête dans les rues d'Auxerre, encouragés par le public lui aussi très nombreux .

Alerte à Malibu à Auxerre © Radio France - Damien Robine

Il faut quand même noter que la première femme à passer la ligne d'arrivée est habillée en reine des neiges, avec une longue robe bleue. Belle performance.

Et puis Gian Luca Edelblutte le vainqueur de la Corrida en 24'15" a avoué sur la ligne d'arrivée qu'il prévoyait lui aussi de se déguiser, en renne . Mais au dernier moment il a préféré laisser le costume à un ami.

Le renard et la poule. C'est la poule qui va gagner © Radio France - Damien Robine