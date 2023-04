Envolée des Livres 2023 : La Bouinotte joue à domicile

Maud Brunaud, Olivier Chantôme et Yvan Bernaer dédicacent sur le stand de La Bouinotte à l'occasion de cette Envolée des Livres 2023

De nombreuses animations sont encore prévues ce dimanche pour le 2e et dernier jour de l'Envolée des Livres 2023.

Au milieu des célébrités présentes à cette édition (Kent, Nelson Monfort, Bruce Toussaint, la marraine Anny Duperey ) et des écrivains stars (Jérôme Attal, Serge Joncour) les auteurs locaux sont eux aussi présents comme ceux de La Bouinotte.

Table ronde autour de l'Urbex en présence d'un grand spécialiste

la maison d'édition castelroussine ouvre d'ailleurs le bal des animations ce dimanche avec, à 10h au Couvent des Cordeliers, une table ronde autour de l'Urbex (expéditions photographiques dans des bâtiments abandonnés).

L'auteur castelroussin Olivier Chantôme y consacre un ouvrage, "(F)riches en mémoires" paru chez La Bouinotte. Ouvrage montrant des photographies des entrepôts de confection textile Balsan qui ont marqué pendant des siècles l'histoire castelroussine avant leur abandon puis leur réhabilitation.

Olivier Chantôme qui a fixé cette période charnière de l'avant-réhabilitation à partir de 2015 animera cette table ronde aux côtés notamment de l'historien Nicolas Offenstadt qui a assuré la postface de son ouvrage.

Trio d'auteurs et relooking

Ce n'est pas la seule actualité de La Bouinotte qui - en plus du jeune Olivier Chantôme et de son premier ouvrage - présente un nouveau livre ainsi que la réédition corrigée d'un ancien ouvrage de la part de deux auteurs plus expérimentés.

Yvan Bernaer, défend son dernier roman Souvenirs de nos jours à venir tandis que Maud Brunaud propose une version retravaillée de son roman MORT’Elle. Des œuvres publiées dans une collection Black Berry qui se renouvelle aussi dans son identité visuelle à l'occasion des 10 ans de la collection emblématique de La Bouinotte.