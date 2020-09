Epée de Damoclès sur les Grands Jeux Romains à Nîmes

A cause de la crise sanitaire, les Grands Jeux Romains sont fortement menacés, mais un espoir demeure. Des discussions décisives entre la mairie et les organisateurs sont programmées dans la semaine.

Ils avaient déjà été repoussés avant l'été à cause de l'épidémie de covid-19 et du confinement. Les "Grands Jeux Romains" auront-ils finalement lieu comme prévu désormais fin octobre ? Rien n'est moins sûr. Les organisateurs doivent faire un point dans la semaine, ce mercredi, avec le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier, pour son retour de vacances. Officiellement, pour l'instant, rien n'est annulé. Mais les discussions s'annoncent serrées, crise sanitaire oblige.

"Les Grands Jeux Romains aujourd'hui sont maintenus" Christophe Beth, Directeur des Arènes de Nîmes

Avec une jauge maximale à 5 000 personnes dans les Arènes, maintenir "Les Grands Jeux Romains" devient aussi difficilement tenable économiquement. Sachant qu'il y a 500 répétiteurs (NDLR : les acteurs), et toute une logistique derrière cette "grosse machine", cela ne laisserait plus qu'environ 4 000 places pour les spectateurs.

Mais en attendant, les organisateurs font tout pour y croire jusqu'au bout. D'ailleurs, "on continue à les préparer, ce week-end on faisait des enregistrements de voix avec les acteurs", reconnaît Christophe Beth. "On regarde toute les possibilités, en fonction de l'évolution sanitaire, des contraintes qui nous sont imposées pour pouvoir les maintenir. Peut-être que ça va se débloquer et qu'on va avancer dans le bon sens"

Parmi les 500 reconstituteurs, la moitié viennent d'Italie. C'est une contrainte supplémentaire. La situation sanitaire en Italie, sa gestion, ont évidemment un impact direct sur l'organisation de l'événement à Nîmes.

Les Grands Jeux Romains, pour l'instant, restent fixés du 23 au 25 octobre. Une nouvelle communication officielle est attendue en fin de semaine.