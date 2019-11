À Guéret : une pièce de théâtre débarque dans votre salon !

La Guérétoise propose une expérience inédite cette année : inviter une pièce de théâtre dans l'appartement des Guérétois. "L'ABC d'un poète révolté ou le petit Brecht de poche" de la compagnie "La présidente a eu 19" sera joué chez vous le 14, 15 et 16 janvier.

Guéret, France

Et si vous receviez une pièce dans votre salon ? "Théâtre en appartement" est une expérience exceptionnelle proposée cette année par la Guérétoise de Spectacle le 14, 15 et 16 janvier 2020. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour postuler.

Le temps d'une soirée, vous invitez vos proches, vos amis et vos collègues, vous poussez un peu les meubles et c'est parti pour un moment complètement inédit "qui offre une proximité exceptionnelle avec les acteurs". Hervé Herpe est le directeur artistique de la Guérétoise de Spectacle.

Le projet a été créé et testé l'année dernière, et cette année il est lancé pour de bon. L'idée d'accueillir les deux comédiens, Lauriane Baudoin et Jean-François Bourrinet de la compagnie "La présidente a eu 19" chez vous. Ils joueront "L'ABC d'un poète révolté ou le petit Brecht de poche" dans votre salon. Tous publics, la pièce de théâtre dure 40 minutes.

Pour candidater c'est facile

Tout le monde peut tenter sa chance pour vivre cette expérience. Il suffit d'habiter Guéret, dans une maison, un appartement, "un château ou même une caravane" plaisante Hervé Herpe. "Les acteurs évoluent sur un espace de jeu de 1,50 x 1,50 mètres " ajoute le directeur artistique. "On a choisi un décor léger pour le projet. Et en fonction de l'appartement, on s'adapte" indique Lauriane Baudoin.

Vous choisissez une date et vous appelez la Guérétoise de Spectacle au 05.55.52.84.97 ou vous envoyez un mail : lagueretoise@ville-gueret.fr avant le 15 décembre.

Il est conseillé de ne pas trop tarder pour candidater !

Pas de panique si vous n'êtes pas retenu cette fois-ci, vous serez inscrits sur la liste d'attente pour l'année prochaine.

Sinon il est toujours possible d'aller voir la pièce à l'espace Fayolle le 17 janvier à Guéret. Un appartement sera reconstitué dans le hall d'entrée pour l'occasion.