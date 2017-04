A Epernay se perpétue le savoir-faire de l'éventail

Alors que les 11èmes journées européennes des métiers d'art se sont déroulées ce week-end, rencontre avec l'une des dernières éventaillistes de France. Olivier Oberlin qui vend ses créations dans le monde entier, nous a ouvert les portes de son atelier à Epernay.

Son savoir-faire est rare, et l'atelier d'Olivia Oberlin ressemble un peu à une caverne d'Ali Baba. Car dans les tiroirs, on trouve de la soie, de la laine, du cuir, des dentelles, etc... "et puis j'ai énormément de plumes, des quantités d'oiseaux diférents, pour pouvoir travailler aussi bien dans des tailles, des couleurs, des matières et des plumes différentes...", sourit Olivia Oberlin, qui a son atelier au dernier étage de sa maison à Epernay. Elle est l'une des dernières éventaillistes en France puisqu'ils se comptent "sur les doigts d'une main".

Je peux rencontrer des petits problèmes techniques et dans ce cas j'ai étonnement l'inconscient qui travaille aussi, qui me réveille et qui peut me donner des solutions en pleine nuit... -- Olivier Oberlin

Et si le plaisir est "différent", elle aime autant restaurer des pièces anciennes, que réaliser ses propres créations. "Je pense mes collections pour le jour, pour le soir, pour des mariages, pour des événements particuliers et puis pour l'été et l'hiver... parce qu'en hiver je réalise également des éventails avec des imitations peau, type peau de vache, poulain...", explique Olivia Oberlin, qui s'est installée en Champagne en 2012. Des créations qui se vendent à des particuliers, via son site internet,aux quatre coins du monde: aux Etats-Unis, au Koweit, ou au Mexique.

A l'arrière de son atelier, près de 1000 éventails, 20 ans de travail

Dans ses outils quotidiens, il y a le crayon pour dessiner, les ciseaux, le fer à repasser et bien sûr, un précieux moule à plisser en carton. Et il ne faut pas moins de 16 étapes de travail pour réaliser un éventail basique de la coupe au montage sur la monture, en passant par le repassage et le plissage. Résultat : 1h30 à 2h de travail et parfois... 10 jours. En effet, Olivia Oberlin travaille en ce moment sur une pièce unique tout droit sortie de son imagination.

Olivia Oberlin nous ouvre son atelier... Partager le son sur : Copier

"C'est un éventail qui n'a pas sa fonction d'éventail puisque c'est une pièce qui sera à suspendre et qui s'ouvre en spirales comme un escalier en colimaçon mais réalisé avec mes montures... il va y avoir une dizaine d'éventails montés les uns derrière les autres...", explique crayon à la main Olivia Oberlin. Une pièce de 60 centimètres de diamètre et 60 centimètres de haut, qui sera présentée au Grand Palais à Paris, sur le stand de l'Association des maîtres d'art du 3 au 8 mai prochain. En attendant, Olivia Oberlin exposera l'une de ses pièces le 27 avril prochain à l'Opéra de Reims.