La 2eme édition de l'Epinal Tattoo-Show, c'est tout ce week-end au centre des congrès. 180 tatoueurs venus du monde entier participent à l'événement qui devrait attirer des milliers de passionnés et de curieux. L'occasion de se faire tatouer sur place ou de découvrir un univers et ses codes.

Epinal Vosges France

C'est l'événement du genre. le 2eme Epinal Tattoo-Show est de retour pour la deuxième année au centre des congrès. 180 tatoueurs venus du monde entier sont réunis pour le plus grand plaisir des milliers de visiteurs attendus.

"Depuis plusieurs années, la tendance est plus artistique avec des motifs plus élaborés" souligne Jean-Marc Bassang l'un des organisateurs. Une clientèle des 2 sexes, très diverse, qui va de l'adolescence à un âge avancé, mais avec un désir partagé: Que le tatouage marque une personnalité et raconte une vie.

Un tatoué à livre ouvert © Radio France - Hervé Toutain

Le tatouage est de nouveau à la mode. La publicité les sportifs et les grands couturiers se sont appropriés cet "art du vivant" et l'ont restitué au plus grand nombre, qui à son tour l'a redécouvert.

Les techniques ont évolué bien sûr. Mais raconter une vie et des envies au fil de l'aiguille en noir et blanc ou en couleur, reste une performance pour le tatoueur. "Il faut faire attention de ne pas abîmer la peau pour que la cicatrisation se fasse sans problème" affirme l'un d'eux penché sur un motif floral. C'est avant tout une affaire de confiance.

L'Epinal Tattoo-Show au centre des congrès. Demain samedi de 11H00 à minuit et dimanche de 11H00 à 20H00. pour un pass journée il vous en coûtera 10 euros. Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.