A Epinal, les bassins d'été reprennent du service et s'adaptent au contexte sanitaire

Malgré un contexte sanitaire contraint, la ville d'Epinal a décidé de maintenir les quatre bassins d'été installés dans les quartiers. Un espace de liberté aquatique appréciable et gratuit pour tous ceux qui ne partent pas en vacances et notamment les plus jeunes.

A Epinal, les bassins d'été sont accessibles tous les après-midi, y compris le dimanche, de 13h à 19h et certains soirs de semaine jusqu'à 21h. Les baignades sont surveillées et encadrées. Le contexte sanitaire oblige à suivre un protocole sanitaire strict : parcours fléché avec entrée et sortie séparées, passage sous la douche et usage du gel hydroalcoolique obligatoires, usage d'objets interdit dans l'eau.

Toujours à cause du Covid, la capacité du bassin a été revue à la baisse. Pas plus de 50 personnes en même temps. Sur la plage et les pelouses, une centaine de personnes au maximum.

Les installations sanitaires sont désinfectées deux fois par jour. Dans l'eau de baignade dont la température moyenne est de 24 degrés centigrades, la chloration a été poussée à un taux de 30% supérieur aux normes normalement admises, suivant les recommandation de l'Agence régionale de Santé.

Pour la ville, qui peine à recruter des maîtres-nageurs-sauveteurs, le coût de ces bassins en période estivale est de 40 000 euros.