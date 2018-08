Nuit des étoiles: Le planétarium d'Epinal propose 3 soirées d'observation des astres et des étoiles filantes. Ce vendredi samedi et dimanche de 20H00 à minuit.

Épinal, France

La nuit des étoiles c'est chaque été une fête populaire à succès. Le planétarium d'Epinal s'attend à une forte affluence. Plus de 1000 personnes attendues. Dès ce vendredi, demain et dimanche de 20H00 à minuit, il sera possible de lire à ciel ouvert.

4 télescopes seront installés dans le parc, servis par des médiateurs scientifiques. Une dizaine de bénévoles du club d'astronomie d'Epinal, encadreront des pôles d'animation. Deux expositions sur les météorites et les étoiles filantes sont également au programme, ainsi que des projections, sur l'histoire et la nature des étoiles.

A 21H45 les planètes du système solaire seront visibles. Vénus, Jupiter, Mars et saturne. Puis avec de la chance, il sera possible de suivre les évolutions des étoiles filantes. Les astronomes appellent celles observées au mois d'août "les larmes de Saint Laurent"

3 soirées uniques et insolites au planétarium d'Epinal. Entrée gratuite.