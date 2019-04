Accrobranche à Epinal : le Spinaparc joue la carte du 100% sécurité

Ouvert depuis 2 mois, le Spinaparc d'Epinal vous invite à découvrir en famille les joies de l'accrobranche. Le parc municipal inauguré en 2004 est installé sur le site d'une ancienne carrière de grès de 5 hectares. Plusieurs parcours du plus facile au plus difficile.

Épinal, France

Ouvert depuis février dernier, le Spinaparc d'Epinal vous invite à découvrir, en pleine forêt, les sensations uniques de l'accrobranche. Le parc municipal, qui fête ses 15 ans, met l'accent cette année sur la sécurité, avec l'adoption sur tous les parcours du système "Clic-it". Un double-mousqueton qui empêche les pratiquants de "pouvoir se détacher", assure Philippe Aubertin, directeur-adjoint du service des sports et de la jeunesse d'Epinal.

L'accrobranche est accessible dès 6 ans

Installé sur les 5 hectares d'une ancienne carrière de grès, Spinaparc propose des parcours adaptés, du plus facile au plus difficile, avec en point d'orgue une falaise de 200 mètres de long sur 25 de haut. Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans et une taille minimum de 1,45 m. Des moniteurs agréés encadrent les activités. Ils sont également là pour aider les participants à vaincre leur peur.

Pour les plus petits, entre 4 et 6 ans, le sentier des "P'tits aventuriers", permet une découverte ludique et précoce de l'accrobranche. Une trentaine de jeux et une tyrolienne de 12 mètres sécurisée par des filets sont à leur disposition.

Le Spinaparc d'Epinal est ouvert le matin de 9H00 à 12H00 sur réservation. Entrée libre l'après-midi à partir de 13H30 et jusqu'à le fermeture des caisses à 17H00. Prix variables selon l'âge et le nombre de participants.