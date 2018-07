Épinal, France

Cette année la ville d'Epinal innove dans l'animation des bassins d'été. Du mardi au vendredi de 15H00 à 17H30, des activités ludiques sportives et gratuites sont proposées aux habitants des quartiers. Des animations dispensés par des jeunes en service civique et pris en charge par l'association "Ambition spinalienne omnisport", dans un but de réinsertion.

"ce sont des jeunes en échec scolaire ou professionnel, sans règles ni repères, auxquels il faut réapprendre la vie en société" souligne Christophe Betard. L'éducateur sportif municipal, entend remettre le pied à l'étrier à ces jeunes à la dérive, et assure-il "le sport est un excellent vecteur". Pas de diplôme à l'issue du stage, mais un suivi personnalisé vers une éventuelle embauche, une formation, ou un retour dans le système scolaire.

Au bord du bassin dans le quartier de la Bitola, Gourmata Abderrakaz 19 ans et Othman Moutouf 20 ans, observent les jeunes nageurs. Pour eux, cette essai de réinsertion par le sport est le bienvenue. Ils sont rémunérés un peu moins de 500 euros par mois et peuvent faire valoir leurs talents d'animateur. C'est du gagnant-gagnant, pour les 2 garçons et la ville.

Pour la saison estivale, Epinal a embauché une vingtaine de personnes pour l'acceuil et la surveillance. Coût pour la ville 42000 euros.

Les bassins d'été d'Epinal sont ouverts jusqu'au dimanche 2 septembre de 13H00 à 19H00, et deux jours de 13h00 à 21H00 selon les quartiers.