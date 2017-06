Épinal Tattoo Show : un tatouage, une histoire

Depuis vendredi, les amateurs de tatouages ont rendez-vous au Centre des congrès pour la première édition du Épinal Tattoo Show. 150 artistes tatoueurs ont fait le déplacement.

C'est une première dans les Vosges : le Épinal Tattoo Show se tient depuis vendredi au Centre des congrès. Pour cette première édition, les organisateurs attendent 5.000 visiteurs. "Il n'y a pas assez de salons dans les Vosges, c'est pour ça que je suis venu", explique Jean-Christophe, en train de se faire tatouer une mygale sur le bras.

"Du gros niveau"

Les amateurs ont l'embarras du choix : 150 artistes tatoueurs ont fait le déplacement, certains venus de l'étranger."C'est très bon pour l'échange, explique Sarah, tatoueuse chez Tattoo Shop, à Remiremont. Cela permet aussi de nous faire connaître et on peut voir comment les collègues travaillent. Et il y a du gros niveau à Épinal cette année !"

Les organisateurs espèrent passer la barre des 5.000 visiteurs pour cette première édition © Radio France - Thomas Schonheere

Si certains visiteurs viennent simplement regarder ou chercher des idées, beaucoup viennent pour se faire tatouer sur place. Marie-Laure a choisi de se faire faire une partition musicale au bas du dos : "Je suis fan de Robbie Williams et l'une de mes chansons préférées c'est Angel. Les paroles me font penser à plein de choses, à des personnes qui m'étaient très chères et qui sont décédées. C'est symbolique." "Un tatouage, cela représente toujours beaucoup de choses pour nous, résume Laure, en train de se faire tatouer un spectre. Ça peut être sur notre vie, sur notre passé, sur ce qu'on ressent... C'est un moyen de s'exprimer." Virginie, elle, a choisi un bouledogue anglais : "Parce que je suis un peu trop gaga de mes chiens."

Bien sûr, il faut parfois souffrir pour être belle. Ou beau :"Ça pique", grimace Alex, en train de se faire tatouer le mollet. "Après il y a des douleurs comme des contusions mais ça passe a bout de deux ou trois jours, explique Valérie. Il faut ensuite mettre de la pommade, il y a un savon spécial, etc. Mais ça en vaut la peine !"

Jean-Christophe est venu se faire tatouer une mygale. © Radio France - Thomas Schonheere

Le Épinal Tattoo Show est ouvert dimanche 25 juin de 11h à 20h. Prix d'entrée : 10 euros.